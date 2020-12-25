В Карелии около поселка Попов Порог местные жители обнаружили реку из крови

Андрей Рогалевич / ВКонтакте Причиной появления "реки" стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм

Андрей Рогалевич / ВКонтакте

В Карелии около поселка Попов Порог местные жители обнаружили реку из крови, написал депутат регионального Законодательного собрания Андрей Рогалевич на своей странице в "ВКонтакте".

Причиной появления "реки" стал забой рыбы на одной из форелеводческих ферм. На это производство начали жаловаться еще весной, но на запросы, которые делал парламентарий, приходили отписки, а результаты проверки не показывали нарушений.

Местные жители рассказали корреспонденту телеканала "360", что ситуация осложняется из-за руководства рыбоводческой фермы. По их словам, директор почти не контактирует с населением и вынуждает людей решать проблемы "своими силами".

Из рыбного цеха в лес идет труба, из которой без всякой очистки хлещет вода с рыбьей кровью, жиром и внутренностями. Все это попадает в лес и болото, а с таянием снега - в реку, откуда местные жители берут питьевую воду.

Сотрудники Минприроды выявили факты нарушения законодательства, пишет местное издание stolicaonego.ru.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - сообщили чиновники журналистам.

В местной администрации говорят, что они в курсе проблемы. Компанию, занимающуюся форелеводческим бизнесом уже ловили на аналогичных нарушениях.