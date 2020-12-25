ritaflores69 / Instagram Активистов Марию Алехину, Маргариту Коновалову (Риту Флорес), Самариддина Раджабова, а также художника Фархада Исрафилли-Гельмана задержали 10 ноября на выходе из кафе. Причину задержания им не объяснили

ritaflores69 / Instagram

Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Коновалову, а также бывшего фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова на тысячу рублей каждого. Об этом "Медиазоне" рассказала Мария Алехина.

Активистов Марию Алехину, Маргариту Коновалову (Риту Флорес), Самариддина Раджабова, а также художника Фархада Исрафилли-Гельмана задержали 10 ноября на выходе из кафе. Причину задержания им не объяснили. "Были задержаны за то, что надели кокошники", - говорила Алехина. Их доставили в ОВД "Якиманка", где составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Как отметила Алехина, в протоколе говорилось, что активисты "осознавая противоправный характер своих действий, желая привлечь внимание блогеров, надели платья и кокошники".

эшник прям сейчас в овд якиманка пытается отжать у нас платья и кокошники



и он не знает

как

это объяснить@mramornamne pic.twitter.com/Lh02DRU9CS— Мария Алехина (@all_mary) November 10, 2020

Добавим, 28 ноября Алехина, Коновалова и Исрафилли-Гельман провели акцию против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!" Девушки в платьях и с кокошниками на головах привязали художника в униформе омоновца к столбу возле Кремля.