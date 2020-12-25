council.gov.ru На заседании в пятницу Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к российским СМИ

council.gov.ru

На заседании в пятницу Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к российским СМИ, передает "Интерфакс".

Теперь Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями закона о "суверенном интернете".

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Совет Федерации также одобрил закон, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете. Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин объяснял ранее, что закон будет распространяться в том числе на блогеров и авторов телеграм-каналов.

Такое же наказание - до двух лет колонии - закон вводит за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Поправки предполагают расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.