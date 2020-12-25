Следственный комитет Российской Федерации Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Следственный комитет Российской Федерации

Подольский городской суд Московской области назначил экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну 15 лет колонии строгого режима. Как сообщается на сайте СК РФ, Шестуна признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), отмывании денег (часть 4 статьи 174.1 УК), незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК) и взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК).

Суд запретил Шестуну занимать административные должности на 8 лет, а также обязал его выплатить 49 миллионов рублей. Ранее прокуратура запрашивала для Шестуна 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей.

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей. Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование следствием конфликта с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и администрацией Кремля. Также среди "заказчиков" дела он называл начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.

В апреле 2018 года Шестун пожаловался президенту Владимиру Путину на угрозы "переехать его катком" и преследовать по сфабрикованным уголовным делам, если он не подаст в отставку. В Кремле обещали изучить видеообращение, но реакции на него так и не последовало. Супруга чиновника также опубликовала видеообращение к Путину, в котором назвала арест ее мужа "политическим рэкетом".

Также сообщалось, что Шестун оказался самым имущим среди преступных чиновников: у него нашли 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха на 274 млн рублей.

Все найденное и изъятое в доход государства имущество Шестуна оценивается в 10 млрд рублей: эта стоимость почти равна сумме всего конфискованного за два года имущества фигурантов уголовных дел экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, полковника Дмитрия Захарченко, руководителя Федеральной службы охраны по Северному Кавказу Геннадия Лопырева и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.