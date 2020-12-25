Cудебный Портал / YouTube Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки того же университета Анастасии Ещенко

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки того же университета Анастасии Ещенко, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале суда. Как пишет издание, Соколов также признан виновным в незаконном хранении оружия.

Судья Юлия Максименко продолжает зачитывать приговор Соколову, наказание, которое ему решено назначить, еще не названо. Ранее обвинение просило приговорить Соколова к 15 годам колонии строгого режима.

9 ноября 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза малокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире историка, который являлся кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, а также основоположником военно-исторической реконструкции в России, нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же в СК решили проверить профессора на причастность к другим преступлениям.

После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".

После задержания Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Уголовное дело из Петербурга передано в ГСУ СК РФ. Убийство аспирантки вызвало большой резонанс. Подробности преступления обсуждались в телевизионных ток-шоу, где Соколова называли чуть ли не создателем секты реконструкторов. А депутаты Госдумы вознамерились обязать всех российских преподавателей проходить обследование у психиатра. Сам Соколов говорил, что одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Мать погибшей Галина Ещенко не верит в раскаяние ученого и намерена взыскать с него 10 млн рублей. По мнению ее адвоката, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на то, что действовал в состоянии аффекта. Однако этой версии, помимо результатов психолого-психиатрической экспертизы, противоречат факты: в Ещенко стреляли 4 раза, после чего ее расчленили, то есть преступник действовал хладнокровно и продуманно, стремясь замести следы.