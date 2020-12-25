Совет Федерации / Flickr Совет Федерации в пятницу одобрил закон о штрафах для чиновников за оскорбительные высказывания, адресованные россиянам

Совет Федерации / Flickr

Совет Федерации в пятницу одобрил закон о штрафах для чиновников за оскорбительные высказывания, адресованные россиянам. Ответственность за оскорбление в связи с осуществлением своих полномочий касается занимающих государственную или муниципальную должность либо должность на государственной гражданской или муниципальной службе.

За подобное будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо может последовать дисквалификация на срок до двух лет, передает "Интерфакс".

Закон уточняет признаки состава такого административного правонарушения, как оскорбление. Согласно закону, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также вводит штраф для юридических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взиматься штраф с в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Закон усиливает уже существующее наказание за оскорбление, предусмотрев штраф в размере для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч руб.).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", - штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Закон предусматривает, что за непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Закон был внесен в Госдуму депутатом Александром Хинштейном и секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет и правительство отметили в своем заключении, что понятия "иных унизительных форм" нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений. Правовое управление Госдумы отмечает, что российское законодательство признает обладателем достоинства как неотчуждаемого блага только отдельного человека (а не группу лиц). В думском комитете по федеративному устройству обратили внимание на то, что к депутатам неприменимы административный штраф и дисквалификация без соответствующих изменений в законодательстве.

В феврале прошлого года депутаты Госдумы от КПРФ предложили похожий законопроект, согласно которому оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

Тогда в правительстве его не поддержали, отметив, что статья 5.61 КоАП об оскорблении уже содержит состав правонарушения, и введение специального состава представляется излишним. Кроме того, в кабмине заявили, что формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может привести к злоупотреблениям.

В свою очередь, депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов "о неуважении власти к народу", отвечающих на вступивший в силу закон о неуважении к власти, известный также как "закон Клишаса", и призванных ликвидировать безнаказанность представителей власти, в том числе при принятии коллегиальных решений.

По его словам, при принятии закона не были разработаны нормы, предусматривающие ответственность органов и должностных лиц, обязанных обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина и получающих за выполнение этих функций вознаграждение из бюджетов разного уровня. При этом оправдание должностными лицами нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и законами РФ, приобрело систематический характер, а привлечение к ответственности того или иного чиновника происходит лишь по усмотрению вышестоящего должностного лица или же просто не предусматривается законом.

Законопроект, внесенный Львом Шлосбергом, вводит административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма.

Законопроект КПРФ стал своего рода "ответом" на резонансные публичные высказывания чиновников. Буквально на днях сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Селтинского района Удмуртии разразилась гневным комментарием на "невинный" вопрос в интернете о том, будут ли власти раздавать новогодние подарки детям. "Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте", - ответила чиновница Светлана Пескишева.

Почти два года назад в Новгородской области спикер думы Елена Писарева, комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры. "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", - сказала Четошникова. После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря 2018 года министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре того же года монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября 2018-го фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Следом отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях".