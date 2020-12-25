В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд на два месяца арестовал мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для продажи в качестве рабыни. Об этом, как пишет Znak.com , сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мукаилгаджи Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г" части 2 статьи 127.1 УК РФ („Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ"), сроком по 23 февраля 2021 года. Магомедов вину признал, в удовлетворении ходатайства просил отказать", - отметили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина хотел вывезти девушку в Египет по заданию радикальных исламистов из-за границы. Они поручили ему найти и вывезти обманным путем незамужнюю мусульманскую девушку для использования в качестве наложницы, оказывающей услуги бытового и интимного характера.