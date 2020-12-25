ВСЕ ФОТО В Тамбове ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта

Следственный комитет Российской Федерации В арендованной им квартире "изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению"

Следственный комитет Российской Федерации В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ

Следственный комитет Российской Федерации Как уточнилив пресс-службе Следственного комитета, учащийся колледжа готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова, "являясь сторонником деструктивных субкультур

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в Тамбове. Как сообщается на сайте ведомства, в арендованной им квартире "изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению".

Как уточнили Интерфаксу в пресс-службе Следственного комитета, учащийся колледжа готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова, "являясь сторонником деструктивных субкультур". Для теракта юноша планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого нашел в интернете.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Новая газета" обратила внимание на то, что за последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года - до этого в СМИ попадали лишь единичные случаи.

При этом "терроризм" стал ходовой статьей для запугивания подростков, а детали спецопераций по предотвращению таких случаев обычно становятся известны только со слов самих силовиков. Узнать, идет ли речь о реальной борьбе с терроризмом или намерении заслужить "звездочку", невозможно. Деятельность ФСБ не могут контролировать ни надзорные органы, ни общественность, и заявления о необходимости борьбы с терроризмом становятся удобным предлогом для манипуляций и подтасовок.

К тому же доказательства, которые попадают в открытый доступ, выглядят абсурдно: за последние несколько месяцев поводом для преследования школьников становилась подписка на страничку в "ВКонтакте" о расстреле в американской школе "Колумбайн" или планы взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft. При этом молодые люди все равно совершают нападения, которые можно было предупредить, а распространение "деструктивных идей" в интернете, которое якобы является их причиной, на деле не играет никакой роли.