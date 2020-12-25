Moscow-Live / Михаил Незговоров Пассажирский самолет из Якутии выкатился за пределы посадочной полосы во Внуково, еще у одного самолета произошел сбой

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Пассажирский Boeing 747 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково". Воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено, рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы.

На борту самолета Нерюнгри-Москва находились 109 человек. По предварительным данным, самолет повреждений не получил. Позднее источник в авиакругах сообщил, что пассажиры были высажены из самолета в штатном режиме, аэропорт не закрывался. "Самолет во Внуково выкатился за пределы ВПП примерно на 20 метров", - сказал он.

Еще один инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево": самолет Ту-204 Лейпциг - Москва, сделал несколько кругов над аэропортом, однако на посадку не зашел. Позднее стало известно, что самолет успешно приземлился на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

"Самолет грузовой, авиакомпания "Авиастар-ТУ", на борту пять членов экипажа", - добавил собеседник агентства "Интерфакс". Причины ухода на запасной аэродром не пояснялись, по одной из версий, у самолета произошел отказ автопилота. Отметим, что столичный регион находится под влиянием обширного циклона, сопровождаемого снегопадами.