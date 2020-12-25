Telegram-канал Дальневосточные Ведомости Позже в этом канале опубликовали фотографии термометра, снятые в палатах, он показывает 21-23 градуса тепла

Telegram-канал Дальневосточные Ведомости

Житель Владивостока опубликовал в интернете информацию о холоде и нехватке мест в госпитале для больных коронавирусом. В минздраве Приморского края эту информацию опровергли и сообщили, что места в больнице есть, пишет РИА "Новости"

В Telegram-канале издания "Дальневосточные ведомости" была опубликована информация от подписчика о том, что в "дальзаводской" больнице третьи сутки якобы держится температура +11, пациенты лежат одетые, есть проблемы с кислородом, мест в палатах не хватает. Позже в этом канале опубликовали фотографии термометра, снятые в палатах, он показывает 21-23 градуса тепла.

В местном минздраве заявили, что эта информация не соответствует действительности. "По словам главврача ковидного госпиталя Елены Новицкой, сейчас температура в палатах 21-24 градуса, люди в футболках. Отопление в норме, кислород есть. Сегодня в госпитале на 400 койко-мест размещено 395 человек", - сказал собеседник агентства. В Приморье с начала эпидемии выявлено 27 853 случаев коронавируса, выздоровели 19 803 человека, умерли 350.

Подобные инциденты сейчас не редкость. Так, в ноябре сообщалось, что в Томске пациентам с коронавирусом и воспалением легких предлагали "сидячую" госпитализацию из-за нехватки коек. Начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев сообщил, что причиной скопления людей в коридорах больницы в выходные стал рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки. "При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - приводит его слова сайт областной администрации.

А 21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы N 20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. А администрация города вообще не связала смерть людей с нехваткой кислорода.