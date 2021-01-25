Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм о дворце под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексей Навальный связывают с главой государства

Пресс-служба Президента России "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - подчеркнул президент. Он также заявил, что информация о дворце "муссируется на протяжении более чем 10 лет"

Алексей Навальный / YouTube

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм о дворце под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексей Навальный связывают с главой государства. Во время видеовстречи со студентами по случаю Татьянина дня Путин заявил, что сам фильм не смотрел за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но "листал видеоподборки", составленные помощниками.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда", - подчеркнул президент. Он также заявил, что информация о дворце "муссируется на протяжении более чем 10 лет". "Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан", - сказал Путин.

Президент, как и его пресс-секретарь Дмитрий Песков до этого, заострил внимание на визуализации "плавания" Путина в бассейне, для чего использовались кадры купания главы государства в Енисее.

"Разместили мое фото плавания в стиле баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал - в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - прокомментировал Путин.

Путин - о фильме про "дворец в Геленджике": Я не смотрел этого фильма, но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ког-да! pic.twitter.com/Cqg8ccNUKK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2021

Телеканал "Дождь" напоминает, что президент не первый раз пользуется выражением Остапа Бендера из книги "Двенадцать стульев". В 2017 году он употребил эту фразу, чтобы сообщить о подготовке провокаций с химоружием в Сирии. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки" - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал тогда Путин.

Президент подтвердил, что в фильме ФБК упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники, знакомые". "Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда их не видел в глаза. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать: кто рядом ни появится, на них сразу санкции накладывают. Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, еще до знакомства со мной", - отметил президент.

Путин добавил, что из всего увиденного заинтересовался только виноделием, но не как бизнесом, а как "видом деятельности". "В этой связи - не как бизнесом, а как видом деятельности - я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался", - сказал Путин. Он назвал этот бизнес благородным и отметил, что один из его "хороших знакомых" и его партнер, уже покойный, "занимаются небольшим предприятием".

Президент также допустил, что, когда закончит работу, пойдет советником к Борису Титову, которому принадлежит компания "Абрау Дюрсо", "но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Вот сейчас мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать". Путин заявил, что никогда не интересовался бизнесом, "не потому, что это плохо", "но не мое совсем".

В Кремле уже дважды комментировали расследование о "дворце Путина", но сам президент на эту тему не высказывался. Песков ранее назвал фильм ФБК "лохотроном" для сбора денег с граждан и предостерег от перечисления пожертвований "жуликам". Призыв не только не сработал, но и сыграл роль своего рода рекламы: ФБК получил несколько миллионов рублей пожертвований после выхода фильма.

Позже Песков назвал материал "хорошей, качественной "клюквой". Отвечая на вопрос, кому принадлежит дворец, он заявил, это "абсолютно не его забота": "У нас много коммерческих объектов".

Навальный и его сотрудники пришли к выводу о связи неприлично роскошного дворца под Геленджиком с Путиным на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали госкомпании и знакомые с президентом бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы. Фильм ФБК на данный момент имеет уже более 86 миллионов просмотров.

Арест Алексея Навального по прибытии из Германии в Россию, вызвавший недоумение выездной суд над ним в отделе полиции и выход расследование о "дворце Путина" привели к самым масштабным за последнее время протестам по всей стране. Было задержано более 3,7 тысячи человек - больше, чем на каких-либо других несанкционированных акциях в России. Одним из символов протестов стал ершик: согласно расследованию ФБК, в одно из зданий на прилегающей к "дворцу Путина" территории приобрели туалетный ершик за 700 евро.