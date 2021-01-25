Правительство России после заявления президента Владимира Путина о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и возможности снятия ограничений приняло решение разрешить въезд в РФ для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Ограничения на въезд граждан этих стран были введены ранее из-за пандемии коронавируса.

В документе правительства уточняется, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Авиасообщение с этими государствами будет возобновлено с 27 января.

Во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели) и Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) самолеты будут летать два раза в неделю, в Катар (Москва - Доха) - три раза, сообщает РИА "Новости".

Однако, как отмечает КП, ирония заключается в том, что ни в одну из этих четырех стран российских туристов пока не пускают.

Вьетнам разрешает гражданам РФ (как и все остальным иностранцам) въезд по рабочей визе. Граница открыта для инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных работников. На полгода Вьетнам вообще закрывал международное авиасообщение, а с сентября принимает только рейсы из Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Камбоджи и Лаоса. Возможно, теперь к этому списку добавятся и рейсы из России. Всем пассажирам необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом. Во Вьетнаме иностранцы проходят обязательный 14-дневный карантин или дважды сдают ПЦР-тест. Карантин - за счет самого пассажира, но во Вьетнаме это не дорого: в государственных учреждениях порядка 5 долларов в сутки. Можно также проходит карантин в специально отведенных для этого отелях. Исключение - дипломаты, инвесторы, эксперты и бизнесмены, прилетающие на срок меньше 14 дней. Их от карантина освободили.

В Индии еще строже. Иностранцам въезд закрыт, за редкими исключениями. Туристов не пускают еще с марта 2020 года, туристические визы не выдают. А те, что были оформлены ранее, аннулированы. В ноябре 2020 года Индийская ассоциация туроператоров обращалась к своему правительству с просьбой назвать сроки возобновления выдачи туристических виз, но конкретных прогнозов на этот счет по-прежнему нет.

Катар не столь массовый курорт, как соседние Эмираты или те же Индия с Вьетнамом, но в последние пару лет Катар стал заметно популярнее у российских отпускников. Сейчас в Катаре туризм на "стопе": приостановлено бронирование отелей, любые туры и экскурсии. Ограничения действуют как минимум до 15 февраля. Въезд для российских туристов невозможен. Однако возобновление авиасообщения с Катаром может быть полезно путешественникам. Аэропорт Дохи - крупный международный хаб. И если "Катарские авиалинии" снова начнут летать в Москву, у россиян появится еще один вариант для перелетов на Мальдивы, в ОАЭ, а позже, возможно, в другие страны, которые будут готовы принять граждан РФ.

C Финляндией у России очень тесные отношения, особенно у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В доковидном 2019 году Финляндия выдала россиянам 790 тысяч шенгенских виз, а финскую границу наши граждане пересекли около 9 миллионов человек - потому как жители приграничных российских регионов делали это не раз в год, а едва ли не каждые выходные. Поэтому возобновление авиасообщения с Финляндией - новость оптимистичная. Но важно понимать, что одного только открытия прямых рейсов мало. Нужно еще, чтобы Финляндия разрешила въезд для граждан РФ. Но она, как и другие страны Шенгена, российских туристов сейчас не пускает, туристических виз не выдает. Как минимум до 9 февраля 2021 года. Как будет дальше - зависит от решений финского правительства. "На данный момент мы не можем дать ответ на вопрос о том, когда возобновится обычное туристическое движение через границу", - заявили в посольстве Финляндии в РФ.

Вновь открытыми прямыми рейсами смогут воспользоваться лишь некоторые граждане РФ. Так, по данным Посольства Финляндии в РФ, разрешен въезд по серьезным семейным обстоятельствам: рождение ребенка, свадьба (речь идет о женихе или невесте, а не о гостях), серьезная болезнь близкого человека либо похороны, а также визит к несовершеннолетнему ребенку, живущему в Финляндии. Также пустят в Суоми обладателей ВНЖ, россиян с дипломатическими и служебными паспортами (если они путешествуют по работе), в особых случаях - бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры (полный список возможных оснований для въезда на сайте Пограничной охраны Финляндии).

О том, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, объявил сегодня президент РФ во время онлайн-встречи со студентами. Он уточнил, что согласно новым докладам об эпидемиологической ситуации, количество выздоровевших превышает количество тех, кто заболел, а число инфицированных за сутки стало меньше 20 тысяч. Кроме того, президент напомнил, что РФ "обладает эффективными вакцинами" от коронавируса, которые уже зарегистрированы в 13 странах.