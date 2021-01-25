Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал помощь чеченцу, который участвовал в потасовке на акции протеста в Москве 23 января, если тот не поддерживает Алексея Навального

duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал помощь чеченцу, который участвовал в потасовке на акции протеста в Москве 23 января, если тот не поддерживает Алексея Навального. Он опубликовал обращение в своем Instagram.

23 января в соцсетях разошлось видео, на котором молодой человек во время митинга на Пушкинской площади в Москве отбивается от сотрудников ОМОНа, которые пытались его задержать, а затем вступает с ними в схватку. Как пишет Baza, это 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев.

По информации издания, полиция уже опросила родственников. Те рассказали, что во время потасовки он был "в невменяемом состоянии", потому что перед этим кто-то ударил его по голове. Родные Джумаева заявили полиции, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью и на митинги не ходит.

"То, что ты сделал - это преступление. Кто бы другой это сделал, но ты... Если ты их реально поддерживаешь, то тогда до конца надо стоять на своем, не скрываясь, а встав с ними рядом. Однако, если ты не поддерживаешь их, то наш глава Рамзан Ахматович обещает помочь тебе, если ты сам явишься", - обратился к молодому человеку Делимханов.

По его словам, Навальный и его сторонники поддерживают "понятия и законы мужеложеские", что "недопустимо для чеченца и мусульманина". При этом власти Чечни уже связались с отцом молодого человека и пообщались с его знакомыми, которые отзывались о нем с положительной стороны и заявили, что он не поддерживает этих людей. С самим молодым человеком им связаться не удалось.

"Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином - напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", - заявил Делимханов.

23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали 3 711 человек, 1 442 из них - в Москве. По итогам акции возбуждено как минимум 15 уголовных дел: призывах к митингу, хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а также о перекрытии дорог. Еще несколько участников стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении представителя власти.