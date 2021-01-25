Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения акций протеста, подобных событиям 23 января. Он также добавил, что в России не хватает мощной молодежной политики, которая проводила бы разъяснительные работы в таких ситуациях.

"Здесь два аспекта. Первый аспект - юридический. Надо прекратить подобного рода акции. Надо найти юридические инструменты, чтобы этого больше не было", - сказал Фадеев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как бороться с вовлечением детей в противозаконные акции.

По его словам, эти акции не только несогласованные, они еще и незаконные с точки зрения эпидемии. Фадеев также считает, что прежде всего нужно соблюдать подзаконные акты, даже если они ограничивают базовые гражданские права, а не Конституцию, на которую ссылался руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, призывая сограждан выходить на акции протеста.

"И в этих призывах ведь никто не объяснял подросткам и детям ни в TikTok, ни на других платформах вот этого обстоятельства, что они нарушают закон. Этого им никто не говорил. Тут Волков должен быть честен. Он ссылается на Конституцию. Да, действительно, народ имеет право на митингах отстаивать свои права без оружия. (Волков) процитировал Конституцию, но только есть закон (о запрете массовых мероприятий в период пандемии. - Прим. NEWSru.com)", - пояснил глава СПЧ.

Также он подчеркнул, что, с другой стороны, необходимо воспитание и предложил использовать советский опыт с жестким государственным контролем молодежной среды: "можно ругать пионерские и комсомольские организации, которые были в советское время, за излишнюю идеологизированность, за какие-то элементы неправды, которые там были, но, тем не менее, это были детские, подростковые, юношеские организации, где велась очень серьезная, в том числе позитивная и разъяснительная работа".

"У нас не хватает таких организаций. Не хватает мощной молодежной политики. И это наша слабость, конечно. И здесь надо думать, как действовать. Нужны серьезные предложения. Мы в СПЧ в том числе об этом серьезно думаем", - добавил Фадеев.

Фадеев также порадовался, что члены его семьи не относятся к той возрастной категории, которая, как утверждают власти, наиболее склонна к участию в протестах. "К счастью, моей младшей дочери уже 23 года. Она не ребенок, во-первых. Во-вторых, подобными акциями не увлекается. У меня внуки есть, но им еще далеко, потому что старшей внучке 10 лет. У меня еще, надеюсь, время есть", - сказал Валерий Фадеев.

Напомним, 23 января по всей стране прокатилась волна протестов. Их участники требовали освобождения оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован сразу после возвращения из Германии, где лечился в связи с отравлением химоружием семейства "Новичок".

По оценке соратника Навального Леонида Волкова, в 110 городах суммарно приняли участие в акциях протеста 23 января около 300 тысяч человек. В Москве, по данным Reuters, протестовало 40 тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов в ходе подавления протестов задержали только в столице 1455 человек, а всего по России было задержано 3711 человек в связи с проводимыми акциями.

Власти еще до выхода людей на улицы развернули масштабную кампанию запугивания возможных участников, и прежде всего молодежи, в том числе школьников. Судя по фото- и видеоматериалам с акций, а также статистике задержаний несовершеннолетние вовсе не являются основной аудиторией для сторонников Алексея Навального. Среди участников протестных акций действительно было много молодых, в возрасте от 20 до 30 лет, но несовершеннолетних было задержано лишь около 300, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Ранее Валерий Фадеев уже заявлял, что акции 23 января были незаконными. В связи с этим он решил, что действия силовиков по разгону протестующих являются законными априори. "Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения [в задержаниях]", - сказал Фадеев.

Новая акция протеста запланирована на 12:00 31 января.