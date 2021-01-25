Москва, 23 января 2021 года

Команда Навального / Twitter

Сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила и Максима Тереховых, которые 23 января посетили в Москве акцию протеста в поддержку Алексея Навального, уволили в тот же день.

По данным Telegram-канала Baza, братья-близнецы Тереховы, работавшие в охране Администрации президента, сами себя не называют участниками протестной акции и подчеркивают, что 23 января пришли на Пушкинскую, просто чтобы посмотреть, что там будет происходить.

Но Максима Терехова в ходе акции задержали и доставили сначала в ОВД по району Проспект Вернадского, затем - в ОВД "Щукино". Задержанного оставили в отделе до суда. Начальство Тереховых узнало о задержании в тот же день и решило уволить Максима Терехова "задним числом", чтобы на момент участия в акции протеста он был бы уже безработным. Его брат Михаил, который остался после акции на свободе, также лишился работы. "Потому что брат", - цитирует его издание.

По данным "ОВД-Инфо", Максим Терехов все еще находится в отделе, сегодня бывшего сотрудника ФСО должны доставить в суд для рассмотрения протокола по итогам участия в несанкционированной акции.

‼️Бей своих,чтобы чужие боялись.

В Москве сначала задержали, а затем уволили сотрудников ФСО,отвечающего за охрану АП.

Михаил и Максим Тереховы - не просто близнецы, они ещё и служат вместе в ФСО.Сходили братья на митинг!Оба уволены,один сидит,другой дома.https://t.co/gMoEwk1CfA pic.twitter.com/IelghT8vtO — ௵_Надежда (@nadezdanba) January 25, 2021

Отметим, что накануне стало известно об аналогичном оперативном увольнении в Курске майора полиции Руслана Агибалова, который даже не ходил на акцию, а просто выступил в поддержку Навального, записав видео. В нем майор выразил опасения тем, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства могут быть лишены свободы или жизни.

Спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ и попросили приехать на беседу в УВД Курска. Эта беседа продлилась семь часов. Сотрудники спецслужб интересовались у Агибалова, кто его куратор, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. Потом сотрудники ФСБ осмотрели телефон Агибалова и в два часа ночи начальник отдела кадров курской полиции зачитал майору представление об увольнении за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов был "уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел".

23 января в 110 городах России прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, за свободу, против репрессий и произвола властей. В них в общей сложности приняли участие около 300 тысяч россиян. По данным "ОВД-Инфо", на сегодняшний день за участие в этих акциях было задержано по всей стране более 3700 человек, из них 1455 - в Москве.

Соратники Алексея Навального уже объявили, что новая всероссийская акция протеста намечена на 31 января.