В России впервые с ноября выявлено меньше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 19 290 случаев коронавируса в 84 регионах, это минимальное значение с 11 ноября. 456 человек скончались. Всего в стране выявлено 3 738 690 заболевших и 69 918 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве подтверждено 2382 новых случая заражения, в Петербурге - 2116. В связи с выздоровлением за сутки по России выписано 19 003 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 150 763 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 2382
Санкт-Петербург - 2116
Московская область - 1163
Нижегородская область - 488
Ростовская область - 386
Свердловская область - 386
Воронежская область - 385
Красноярский край - 321
Вологодская область - 300
Пермский край - 297
Хабаровский край - 294
Челябинская область - 292
Самарская область - 283
Иркутская область - 260
Архангельская область - 258
Саратовская область - 250
Волгоградская область - 246
Ульяновская область - 239
Ставропольский край - 237
Республика Карелия - 236
Пензенская область - 220
Ленинградская область - 219
Приморский край - 218
Забайкальский край - 217
Ханты-Мансийский автономный округ - 211
Тверская область - 208
Мурманская область - 207
Кировская область - 205
Омская область - 199
Краснодарский край - 198
Республика Крым - 192
Алтайский край - 192
Калининградская область - 191
Смоленская область - 189
Брянская область - 188
Тульская область - 188
Ярославская область - 185
Курская область - 184
Удмуртская Республика - 184
Астраханская область - 179
Ивановская область - 175
Белгородская область - 175
Новгородская область - 171
Оренбургская область - 171
Орловская область - 170
Республика Башкортостан - 168
Тамбовская область - 158
Тюменская область - 155
Калужская область - 153
Липецкая область - 153
Владимирская область - 152
Республика Коми - 147
Республика Бурятия - 147
Республика Дагестан - 139
Новосибирская область - 134
Республика Саха (Якутия) - 132
Сахалинская область - 117
Кемеровская область - 113
Амурская область - 111
Рязанская область - 110
Томская область - 103
Республика Чувашия - 102
Севастополь - 99
Курганская область - 99
Псковская область - 92
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Республика Татарстан - 87
Республика Мордовия - 82
Ямало-Ненецкий автономный округ - 79
Республика Хакасия - 77
Республика Северная Осетия-Алания - 74
Карачаево-Черкесская Республика - 73
Республика Калмыкия - 72
Костромская область - 69
Камчатский край - 65
Республика Адыгея - 56
Республика Алтай - 46
Республика Марий Эл - 46
Республика Ингушетия - 45
Чеченская Республика - 38
Магаданская область - 24
Еврейская автономная область - 16
Республика Тыва - 9
Ненецкий автономный округ - 3