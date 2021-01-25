В России впервые с ноября выявлено меньше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин В Москве подтверждено 2382 новых случая заражения, в Петербурге - 2116. В связи с выздоровлением за сутки по России выписано 19 003 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 150 763 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко

За последние сутки в России выявлено 19 290 случаев коронавируса в 84 регионах, это минимальное значение с 11 ноября. 456 человек скончались. Всего в стране выявлено 3 738 690 заболевших и 69 918 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве подтверждено 2382 новых случая заражения, в Петербурге - 2116. В связи с выздоровлением за сутки по России выписано 19 003 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 150 763 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 2382

Санкт-Петербург - 2116

Московская область - 1163

Нижегородская область - 488

Ростовская область - 386

Свердловская область - 386

Воронежская область - 385

Красноярский край - 321

Вологодская область - 300

Пермский край - 297

Хабаровский край - 294

Челябинская область - 292

Самарская область - 283

Иркутская область - 260

Архангельская область - 258

Саратовская область - 250

Волгоградская область - 246

Ульяновская область - 239

Ставропольский край - 237

Республика Карелия - 236

Пензенская область - 220

Ленинградская область - 219

Приморский край - 218

Забайкальский край - 217

Ханты-Мансийский автономный округ - 211

Тверская область - 208

Мурманская область - 207

Кировская область - 205

Омская область - 199

Краснодарский край - 198

Республика Крым - 192

Алтайский край - 192

Калининградская область - 191

Смоленская область - 189

Брянская область - 188

Тульская область - 188

Ярославская область - 185

Курская область - 184

Удмуртская Республика - 184

Астраханская область - 179

Ивановская область - 175

Белгородская область - 175

Новгородская область - 171

Оренбургская область - 171

Орловская область - 170

Республика Башкортостан - 168

Тамбовская область - 158

Тюменская область - 155

Калужская область - 153

Липецкая область - 153

Владимирская область - 152

Республика Коми - 147

Республика Бурятия - 147

Республика Дагестан - 139

Новосибирская область - 134

Республика Саха (Якутия) - 132

Сахалинская область - 117

Кемеровская область - 113

Амурская область - 111

Рязанская область - 110

Томская область - 103

Республика Чувашия - 102

Севастополь - 99

Курганская область - 99

Псковская область - 92

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Республика Татарстан - 87

Республика Мордовия - 82

Ямало-Ненецкий автономный округ - 79

Республика Хакасия - 77

Республика Северная Осетия-Алания - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 73

Республика Калмыкия - 72

Костромская область - 69

Камчатский край - 65

Республика Адыгея - 56

Республика Алтай - 46

Республика Марий Эл - 46

Республика Ингушетия - 45

Чеченская Республика - 38

Магаданская область - 24

Еврейская автономная область - 16

Республика Тыва - 9

Ненецкий автономный округ - 3

