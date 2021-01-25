Морозная погода в Москве, 17 января 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

В столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов, аналогичные тем, что наблюдались во второй декаде января. Тогда в столице ночью температура опускалась до минус 29 градусов, а по области - до минус 31.

Как сообщил сегодня агентству городских новостей "Москва" заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, "впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно".

По словам Киктева, уже к концу этой недели наступившая в Москве оттепель сменится зимней погодой. Температура опустится до минус двух - минус семи градусов. Временами ожидается снег. А в предстоящие выходные ожидаются легкие морозы до минус 10 градусов.