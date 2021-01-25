В ходе акций задержали более 3695 человек в 125 городах, среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов

Фото: Савва Приходько По итогам протестов возбуждено 14 уголовных дел

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

"ОВД-Инфо" подвел в Telegram итоги всероссийской акции в поддержку Алексея Навального. По данным портала, в ходе акций задержали более 3695 человек в 125 городах, среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов. Минимум 28 человек пострадали.

К 5:00 25 января суды вынесли 82 решения о назначении административного ареста, 52 - о штрафе, 5 - об обязательных работах, 2 дела вернули в полицию.

"Мы продолжаем уточнять данные по задержанным 23 января - их реальное количество точно больше, чем мы указали в нашей карточке. Но наш приоритет сейчас - помощь в судах, и именно на этом сосредоточены наши ресурсы. Поэтому в ближайшее время мы не будем публиковать новые данные о количестве задержанных", - говорится в сообщении.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков уточнил в понедельник, что по итогам протестов возбуждено 14 уголовных дел. 8 из них расследуются в Москве, два в Петербурге, по одному в Ростове, Казани, Новосибирске и Владивостоке.

Так, с 21 по 23 января ГСУ СКР возбудило дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей). Дело возбуждено по факту, фигурантов нет. По поручениям из центрального аппарата СКР идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Архангельске, Самаре, Тобольске и других городах в качестве свидетелей.

В Татарстане СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в отношении неустановленного лица. По состоянию на 25 января информации о задержанных нет.

В Ростове-на-Дону по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в отношении несовершеннолетнего С. 2003 года рождения. Сообщается, что подозреваемый задержан и признал вину. В Новосибирске по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в отношении 20-летнего жителя Новосибирска. Он задержан, у него проведен обыск.

23-24 января СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за удар в лицо сотрудника ГИБДД и его напарника. По подозрению задержан 36-летний сотрудник IT-компании Николай Девятый, который признался в применении насилия.

СКР по Москве возбудил 4 уголовных дела по части 1 статьи 318 в связи с применением насилия к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, распылив в лицо одному из них газовый баллончик, а также в связи с наездом автомобиля на полицейского. Последнее уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, перевозившего участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Ранее разрозненные сообщения о делах по статье 318 свелись к этим эпизодам.

Также СКР сообщал об уголовных делах по статьям 213 (Хулиганство) и 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) - в связи с повреждением автомобиля спецслужбы с проблесковым маячком у цирка на Цветном. Речь здесь, скорее всего, идет об одном уголовном деле по двум статьям.

За перекрытие дорог и блокирование тротуаров полиция возбудила на данных момент три уголовных дела - во Владивостоке, Москве и Петербурге. В Москве протестующие перекрыли Пушкинскую площадь, в Петербурге - Невский проспект.

Кроме того, СКР в Москве возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом (статья 236 УК РФ). По делу уже идут допросы. Оперштаб в Москве сообщил о 19 больных коронавирусом с предписанием находиться на самоизоляции, принявших участие в протестах.