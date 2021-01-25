В Новосибирске сотрудник штаба оппозиционера Алексея Навального Кирилла Левченко (на фото - слева) был арестован на 9 суток

Штаб Навального в Новосибирске / Twitter

Суды по всей России берут под стражу сотрудников штабов политика Алексея Навального, пытаясь предотвратить дальнейшие протесты после проведения 23 января беспрецедентной всероссийской акции в поддержку арестованного оппозиционера.

Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на 9 суток задержанного во время митинга в городе в субботу, 23 января, сотрудника штаба оппозиционера Алексея Навального Кирилла Левченко, передает "Интерфакс". Он признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), говорится в сообщении суда.

Кроме того, в субботу были арестованы, соответственно, на 10 и 8 суток еще один сотрудник штаба - Даниил Маркелов - и помощница независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко Елена Носковец.

Сам Бойко, который также является координатором новосибирского штаба Навального, в субботу был арестован на 28 суток, его суд признал виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторная организация несанкционированного массового мероприятия).

В субботу в Новосибирске, как и во многих других городах по всей России, прошли несанкционированные шествие и митинг в поддержку. В них, по данным правоохранительных органов, приняло участие около 2,5 тыс. горожан. По данным "ОВД-инфо", в Новосибирске в субботу были задержаны 98 человек, в ГУ МВД России по региону эти данные не комментируют.

Барнаул

Октябрьский районный суд Барнаула в понедельник арестовал на 10 суток координатора штаба Навального Вадима Останина и координатора "Весны" Андрея Скультецкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Останин был задержан в субботу еще до начала акции, сообщал штаб Навального в Twitter.

Акция в Барнауле была заявлена как прогулка по Ленинскому проспекту от площади Советов, начало которой было намечено на 14:00 по местному времени. Однако в это же время на площади Советов начался митинг ЛДПР в поддержку демократии и честных выборов в 2021 году.

Полиция оцепила площадь и не пропускала туда никого из пришедших на акцию в поддержку Навального. Через некоторое время участники акции направились по Ленинскому проспекту в сторону площади Свободы, однако на полпути сотрудники полиции со щитами преградили им путь. Некоторые участники акции были задержаны, однако официальной информации о количестве задержанных, как о числе участников акции в целом, нет.

Иркутск

Кировский районный суд Иркутска в понедельник назначил административный арест заместителю координатора местного штаба Алексея Навального Захару Сарапулову за нарушение порядка проведения несанкционированных шествия и митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), которые прошли в городе в субботу.

Сарапулов арестован на 10 суток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Там добавили, что постановление суда не вступило в силу, может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии.

Ранее иркутский штаб Навального в соцсетях сообщал, что Сарапулов был задержан в субботу до начала акции.

Шествие с митингом в поддержку оппозиционера Навального прошли в Иркутске также днем в субботу. Участники акции начали движение с улицы Урицкого, прошли по улицам Карла Маркса и Ленина, затем через сквер имени Кирова подошли к зданию правительства Иркутской области, на крыльце которого и площади перед ним устроили митинг. Завершилась акция спустя почти два часа после начала.

В администрации Иркутска сказали, что участниками несанкционированной акции стали порядка 2,5 тыс. человек. Акция прошла без происшествий и задержаний.

Кемерово

В Кемерово были арестованы координатор штаба Навального и участник несогласованного митинга. Координатор кемеровского штаба Алексея Навального Станислав Калиниченко признан виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Постановлением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", - говорится в пресс-релизе суда.

Вместе с ним к 10 суткам ареста приговорен участник несанкционированного митинга Николай Зонов, который был признан виновным по ст.19.3 ч.1 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Красноярск

Адвокат Владимир Васин на своей странице в соцсетях сообщал, что в воскресенье, 24 января, суд в Красноярске арестовал на восемь суток координатора местного штаба Навального Анастасию Корсакову за организацию несанкционированной публичной акции (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Защита намерена обжаловать это решение.

"Впервые в моей практике по такому делу, в суде гособвинение представлял прокурор в синем мундире. А сегодня еще и воскресенье", - сообщил адвокат Владимир Васин.

По официальным данным администрации Красноярска, в несанкционированных шествии и митинге в поддержку Навального, прошедших в краевом центре в субботу, приняли участие менее тысячи человек.

"Мы даем цифру 800 человек, это считала полиция", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы мэрии.

Субботний митинг начался на Красной площади в центре Красноярска, затем перешел в шествие по улицам города. Какое-то время участники стояли у здания краевого правительства, скандировали лозунги и держали плакаты в поддержку Навального. Все это время ОМОН расставлял заграждения на улицах и площадях, пытаясь разделить толпу. Несколько столкновений с силовиками произошло у здания красноярской мэрии. Когда кто-то бросил в сторону отряда Росгвардии петарду, активистов митинга начали задерживать, утверждает "Интерфакс". Всего было задержано 38 человек.

Казань

Вахитовский районный суд Казани в понедельник арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Олега Емельянова, задержанного в субботу, сообщил РИА "Новости" представитель суда.

В субботу в Казани участники акции протеста планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. Затем полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть - к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.

Емельянов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее в суде сообщили, что в отношении участников субботней несогласованной акции было рассмотрено 144 материала, 143 человека оштрафованы, одно дело прекращено.

Липецк

Руководителю штаба Алексея Навального в Липецке Илье Данилову и активисту Владиславу Злобину за несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика дали десяток суток ареста, сообщили в штабе.

Владислава Злобина задержали за день до шествия. Илья Данилов был доставлен в полицейский участок за полчаса до начала митинга. Всего в связи с акцией задержали 38 человек. По словам активистов, к людям не пускали адвокатов, пишет Lipetsknews.

23 января активисты штаба Навального в Липецке устроили шествие (по некоторым данным, участников было несколько тысяч человек). Люди собрались на площади Победы возле торгового центра "Меркурий". Затем участники отправились гулять по улице Советской и спустились на площадь Петра Великого. Там протестующие скандировали: "Долой царя!"

Многие решили выразить проест и у окон областной администрации на Соборной площади. Именно там начались столкновения с полицией: сотрудников МВД забрасывали снежками, а кто-то даже распылил перцовый газ из баллончика.

На шествии, ориентировочно в 13:15, без объяснения причин у ТЦ "Меркурий" был задержан секретарь Липецкого областного комитета КПРФ Сергей Гриднев.

"С 13 часов он занимался распространением листовок против политических репрессий и незаконного давления на левых активистов - Сергея Левченко, Павла Грудинина, Сергея Удальцова, Николая Платошкина и других. К нему также не пускали представителей, а сотрудники полиции не могли вразумительно объяснить причину задержания", - рассказали в партии.

Хабаровск

Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин оштрафован на 150 тысяч рублей за призывы к проведению несогласованных акций, сообщили в Центральном районном суде Хабаровска. "Алексею Ворсину присужден штраф в размере 150 тысяч рублей за повторное правонарушение по части 8 статьи 20.2 КоАП. Материал составлен был 21 января. За призывы в интернете к проведению несогласованной акции", - сказала представительница суда.

Ворсин был задержан утром 23 января до начала митинга в Хабаровске. Центральный и Железнодорожный районные суды Хабаровска ранее сообщали, что за участие в несогласованных акциях рассматривается 35 материалов в отношении нарушителей, среди которых есть и депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин. Ему также грозит штраф по аналогичной статье от 150 до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

Как сообщала мэрия на официальном сайте, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана в Хабаровске собрались около 250 человек.

Пермь

Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в Перми Артему Файзулину.

"По делу Артёма Талгатовича Файзулина о правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") вынесено постановление о назначении административного наказания", - указано в картотеке Ленинского районного суда. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, работы или арест на срок до десяти суток.

В пресс-службе краевого управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. Как отмечал корреспондент РИА "Новости", сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к участникам акции силовых мер. Мероприятие началось в 14.00 (12.00 мск) и закончилось примерно в 18.00 (16.00 мск) 23 января. Местные СМИ указывали, что в шествии могли принять участие от двух тысяч до пяти тысяч жителей.

Ранее в мэрии пояснили, что не получали уведомлений о проведении в субботу, 23 января, публичного мероприятия. Впрочем, подача заявки ничего бы не изменила. Чиновница мэрии подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены". Под этим предлогом российские власти не разрешают проводить даже одиночные пикеты.

По оценке руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, в 110 городах суммарно приняли участие в акциях протеста 23 января около 300 тысяч человек. В Москве, по данным Reuters, протестовало 40 тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов в ходе подавления протестов задержали только в столице 1455 человек, а всего по России было задержано 3711 человек в связи с проводимыми акциями.

24 января, в воскресенье, российские суды также оформляли аресты сотрудников штабов Навального. В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на 10 суток главу городского штаба Навального Алексея Гресько по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

В Белгороде суд признал виновным координатора местного штаба Алексея Навального Максима Климова в организации и проведении несогласованного массового мероприятия. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком 9 суток.

В Москве Симоновский районный суд города арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января. Его арестовали на 5 суток.

В Кургане суд по Skype на 30 суток арестовал координатора штаба Навального в этом городе Алексея Шварца. Чтобы быстро провести судебное заседание, не утруждая слишком правоохранительные органы и судей, в Кургане придумали удаленный способ вынесения приговора. Координатора курганского штаба Навального судили прямо в отделе полиции, через сервис видеосвязи. Всего на субботнюю акцию протеста в Кургане вышли несколько сотен человек, 15 из них были задержаны.

Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков заявил о планах провести новые акции протеста. По его словам, штабы, несмотря на аресты, покажут, как они умеют "самоорганизовываться" и "перегруппировываться".