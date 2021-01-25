Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ для просмотра ее сторис с фразой "потенциально неприемлемый контент"

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Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ для просмотра ее сторис с фразой "потенциально неприемлемый контент". Какое видео было ограничено руководством приложения, Навка не пояснила. Ранее на ее странице было опубликовано несколько видеозаписей с критикой митингов в поддержку Алексея Навального 23 января.

Видеозаписи Навка сопроводила комментариями: "Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?", "Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают", "Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!" В настоящее время на ее странице и в сторис подобных публикаций нет, но видео все же можно посмотреть.

В посте, опубликованном до акций протеста, Навка заявила, что это не митинг, а "скорее призыв к стихийным сборищам". "Адекватные люди понимают, что это призыв к элементарным беспорядкам, как в Европе или США с битьем витрин, переворачиванием машин. Бьют, к сожалению, по самой незащищенной аудитории, по молодежи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до В.В. Путина. Я стараюсь вообще не обсуждать политику, но в данном случае, у самой есть дочь такого возраста, на кого и рассчитан этот пиар", - написала фигуристка.

Дмитрий Песков заявил, что в субботних акциях приняло участие не так много граждан, и это были те, кто пытается раскачать ситуацию. "На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что много людей голосовало за поправки в Конституцию. "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - заявил Песков.