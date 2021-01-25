Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к руководителю регионального ГСУ СК Александру Клаусу с просьбой возбудить уголовное дело против омоновца

VORON SPb / wikimedia.org 54-летняя Маргарита Юдина получила сильный удар в живот после вопроса о причине грубого задержания молодого человека на площади Восстания

fontanka.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к руководителю регионального ГСУ СК Александру Клаусу с просьбой возбудить уголовное дело против омоновца, пнувшего ногой в живот петербурженку Маргариту Юдину в день акции в поддержку Алексея Навального.

Хотя полицейский извинился перед женщиной, и та приняла извинения, в данной ситуации "есть все основания для того, чтобы против виновного в насилии в отношении Юдиной было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ", говорится в обращении Вишневского.

Депутат отметил в своем Facebook, что превышение должностных полномочий с применением насилия квалифицируется как тяжкое преступление. "По нему невозможно примирение сторон. Для возбуждения уголовного дела не нужно заявления от потерпевшего. Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела", - пишет он.

Почетный адвокат России, бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Владимир Калиниченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил, что благосклонное отношение потерпевшей к силовику несущественно. Извинения могут быть расценены судом лишь как смягчающее обстоятельство.

"Если он нанёс ей удар в живот, то вопрос идёт о превышении власти, сопряжённом с насилием. Никакого значения её заявление или прощение в данной ситуации не имеет значения. Возбуждается уголовное дело, решается вопрос: был удар нечаянным или умышленным, неосторожным, есть ли в его действиях состав преступления", - объяснил Калиниченко. По его оценке, полицейский совершил тяжкое преступление, возбуждение уголовного дела и расследование необходимы.

54-летняя Маргарита Юдина получила сильный удар в живот после вопроса о причине грубого задержания молодого человека на площади Восстания. После пинка она ударилась головой об асфальт и попала в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский заявлял, что "женщина чувствует себя великолепно", и у нее "легкая травма". Позднее он сказал, что "такого не говорил".

После того, как этот инцидент получил огласку, прокуратура Петербурга и ГУ МВД по городу и области начали проверку. 24 января полицейский навестил Юдину в больнице с цветами и принес ей извинения. Он объяснил, что за его "залили газом", , и забрало его шлема запотело, поэтому он не видел, что происходит. Однако на видео инцидента видно, что забрало его шлема было поднято.

Случившееся, по словам полицейского, стало для него шоком. Юдина простила обидчика. В больницу также приходил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка. От тоже извинился перед женщиной и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Музыка пообещал разобраться в ситуации и оказать помощь при необходимости.

Юдину выписали из больницы вечером 24 января, до дома ее довезли сотрудники полиции, сообщает Znak.com. Свое состояние после удара полицейского она описала так: "Было такое чувство, что у меня мозг вытекает. Потом отключилась. Не помню, сколько лежала. Как сквозь сон помню, как меня несли до больницы. Там меня привели в чувство, поставили капельницу". В разговоре с порталом 78.ru она призналась, что все еще чувствует себя неважно: у неё болит голова, все время тошнит, не может ничего есть.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предложил выяснить, кто поставляет полиции каски. "Что значит "забрало запотело"? Некачественное снаряжение, представляющее угрозу и для полицейских в том числе", - написал он в своем Telegram.

В числе пострадавших при силовом разгоне акции протеста в Петербурге также оказался один из основателей движения "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин. Его задержали около метро, когда он снимал на видео задержания подростков.

"Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее - избавился от некоторых иллюзий. Поделюсь позже. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом - я человек мирный. Но не терпила", - написал он в Facebook.