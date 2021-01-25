Евгений Пригожин

Пресс-служба Правительства России

Занимающиеся поставками питания компании, которые СМИ связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили 11 тендеров общей стоимостью 1 млрд 374 млн рублей на обслуживание московских медицинских учреждений. Об этом пишет "МБХ медиа" на основе данных портала госзакупок.

Больше всего подрядов досталось компании АВК. Фирма выиграла в шести аукционах с контрактами общей стоимостью 698,7 млн рублей. По ним она должна будет обслуживать Боткинскую больницу (1,2), детскую больницу имени Сперанского, больницу имени Пирогова, ГКБ N 13 и больницу имени Спасокукоцкого.

Еще четыре тендера общей стоимостью 568 млн рублей получила компания "Социальное питание центр". Она будет кормить пациентов больницы имени Ворохобова, МНПЦ наркологии, детской больницы святого Владимира и ГКБ N 67.

В еще одном аукционе победила компания "Верона". Ей достался контракт на обслуживание пациентов Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины за 107,8 млн рублей.

При этом окончательные суммы контрактов известны только по двум проведенным аукционам (1,2), информация по девяти остальным закупкам пока не размещена. Однако можно предположить, что стоимость договоров не будет сильно отличаться от цены размещения, поскольку два уже опубликованных контракта заключены именно по цене размещения.

Ранее "МБХ медиа" подсчитало, что за 2020 год 13 связанных с Евгением Пригожиным компаний получили более 40 млрд 461 млн рублей на господрядах.

Напомним, в последние годы связанные с Пригожиным компании неоднократно обвинялись в поставках некачественной еды, в том числе в детские учреждения, что в ряде случаев приводило к массовым заболеваниям. Последний такой случай произошел в этом месяце в подмосковном Красноармейске. Там отравились 96 школьников. 19 января с признаками пищевого отравления в медучреждения обратился 41 ребенок из школ N 3 и N 4. На следующий день помощь врачей понадобилась еще 55 детям из этих общеобразовательных организаций. Одного пострадавшего госпитализировали, писала "Парламентская газета" со ссылкой на главу Красноармейска Александра Федорова.

"Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы", - рассказали в министерстве образования региона. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Поставщиком продуктов в школы Красноармейска оказалась компания "ПродФутСервис", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Бывший владелец фирмы Елена Ляшун была генеральным директором компании "Конкорд плюс", которой владел Пригожин. Помимо этого, "ПродФутСервис" имела общий телефон с другими компаниями, связанными с ресторатором - "Школьник-ЮЗ", АВК и "СП "Конкорд".

В конце 2018 года родители московских детей рассказали о вспыхнувшей в детсадах дизентерии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дизентерией в московских детсадах "полностью нормализована". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "с первого дня держит эту ситуацию под контролем", однако ни разу до начала февраля не прокомментировал инцидент, вызвав гнев одной из матерей, которая записала для мэра специальное видеообращение. 25 марта Мещанский районный суд Москвы начал слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 миллионов рублей. В роли истцов выступили родители 32 заболевших детей.

В феврале 2019 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал фотографии, сделанные еще в 2017 году сотрудницей одной из фирм Пригожина Натальей Шиловой. Женщина, по ее словам, была уволена именно потому, что пыталась обратить внимание на грубые нарушения в работе с пищевой продукцией. На одной из опубликованных фотографий запечатлена открытая консервная банка с зеленым горошком, внутри которой плавает червяк. На другом снимке изображен кусок мяса с зеленоватой субстанцией внутри.

Наталья Шилова решила поделиться шокирующими фотографиями, а также дать интервью ФБК после того, как ее собственный ребенок пострадал от вспышки дизентерии, произошедшей в конце 2018 года. Она рассказала, что "целенаправленно залезла в компанию" Пригожина в 2016 году, поскольку к тому моменту убедилась, что детей в образовательных учреждениях, в том числе ее ребенка, "травят" некачественными продуктами. В одном из пищеблоков было обнаружено мясо с явными признаками порчи, а в другом в качестве ванны для обработки овощей и фруктов использовался унитаз (позднее выяснилось, что это старое фото, не имеющее отношение к архиву Шиловой). При этом продукты поставлялись в детские учреждения со всеми необходимыми документами, подтверждающими их высокое качество.

В конце марта 2019 года стало известно, что за последние 8 лет к структурам Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и даже военные.

Истцы жаловались на обнаружение несъедобных ингредиентов, в том числе червей, тараканов, человеческих волос и полиэтиленовых пакетов. Еда иногда была приготовлена из гнилых продуктов или инфицирована, или же военнослужащие и школьники получали еду с задержкой и в меньших количествах, а сам подрядчик нарушал технологию приготовления и условия хранения еды.

При этом в некоторых случаях компаниям Пригожина удалось переложить ответственность за нарушения на других. В феврале 2018 года вспышку дизентерии зафиксировали в московском детсаду "Дельфиненок". Проверяющий орган установил, что в работе компании, отвечающей за питание, были "нарушения условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, пересечение потоков готовой продукции и сырья на пищеблоке, нарушения дезинфекционного режима, несоблюдение персоналом правил личной гигиены". После этого уволили директора школы, завхоза и старшего воспитателя, а компания-поставщик возобновила работу.

Структуры "повара Путина" в ответ активно судятся с теми, кто выдвигает претензии к качеству еды. За восемь лет было подано 533 встречных иска на 2,9 млрд рублей. Компании Пригожина выиграли каждый четвертый суд, в котором выступали ответчиками.

В конце 2019 года Арбитражный суд по иску комбината питания "Московский школьник", связанного с Пригожиным, постановил взыскать с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателя Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь 88 млн рублей в качестве компенсации упущенной выгоды. После публикации расследования ФБК о некачественном питании в детских садах ООО "Социальное питание "Центр" отказалось работать с этим комбинатом - одним из крупных поставщиков питания для больниц.