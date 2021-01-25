В Петербурге десятки человек задержали за участие в несуществующей акции в поддержку Навального

Moscow-Live / Зотова Анаствсия По данным "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге в связи с акцией в поддержку Навального в общей сложности задержали более 550 человек. Число задержанных по стране превышает 3,7 тысячи человек, это рекорд по задержаниям

Фото: Савва Приходько

Петербургская полиция на следующий день после акций в поддержку Алексея Навального задержала в районе станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте около 40 человек якобы за участие в новых протестах. При этом 24 января штаб Навального в Петербурге не анонсировал и не проводил никаких акций.

19-летний студент Егор Марков рассказал "Дождю", что днем в воскресенье полицейские задержали его на Невском за то, что он якобы переходил дорогу на красный свет, и доставили в ОВД. Молодой человек признался, что не смотрел на светофор, а переходил дорогу вместе с толпой.

Маркова и его друга посадили в обычный пассажирский автобус, где уже находилось несколько молодых людей. Спустя примерно три часа, когда салон заполнился другими задержанными, автобус поехал в ОВД. Полицейские, по словам студента, ничего не объясняли и не представлялись.

В полиции на него составили протокол о нарушении антикоронавирусных ограничений. В документе, копию которого публикует "Фонтанка", говорится, что молодой человек якобы принимал участие в сходе в поддержку Навального численностью около 350 человек. Утверждается, что участников через громкоговоритель предупреждали о незаконности акции и дали им не менее пяти минут на прекращение "противоправных действий".

Еще одного молодого человека, который вместе с подругой шел в гости к друзьям, задержали на Невском проспекте за то, что он "вышел из метро без маски", а в полиции составили такой же протокол, как и на Маркова. Пресс-секретарь МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пообещал корреспонденту "Дождя" разобраться в ситуации и перезвонить, однако не сделал этого.

По данным "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге в связи с акцией в поддержку Навального в общей сложности задержали более 550 человек. Число задержанных по стране превышает 3,7 тысячи человек, это рекорд по задержаниям. По оценке сети штабов Навального, численность участников протестов во всех российских городах 23 января составила 250-300 тысяч человек.

По следам протестов возбуждено не менее 14 уголовных дел - о вовлечении несовершеннолетних в митинги, призывах к массовым беспорядкам, насилии к силовикам, умышленном повреждении имущества, хулиганстве и перекрытии дорог. В Москве также возбуждено дело о нарушении санитарных правил, "повлекшем массовое заболевание коронавирусом".