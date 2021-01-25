Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране.

Пресс-служба Президента России "В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения, сообщает ТАСС.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции. Он уточнил, что согласно новым докладам об эпидемиологической ситуации, количество выздоровевших превышает количество тех, кто заболел, а число инфицированных за сутки стало меньше 20 тысяч. Кроме того, президент напомнил, что РФ "обладает эффективными вакцинами" от коронавируса, которые уже зарегистрированы в 13 странах.

Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается. "Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - сказал он, отметив, что при возвращении к обычному учебному процессу "нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов". "Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение", - заявил президент, выразив уверенность, что молодые люди воспользуются этой возможностью наилучшим образом.

Он также заявил, что учащиеся и преподаватели медицинских вузов внесли вклад в нормализацию ситуации своей работой в больницах в период пандемии, и поблагодарил их. Путин напомнил, что государство ввело "определенные формы скромного, но все-таки стимулирования и материальной поддержки" студентов-медиков, работающих в медучреждениях в период пандемии. "Это благодаря всем нашим врачам и благодаря студентам такой результат [в борьбе с коронавирусом] у нас достигается", - еще раз подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о возможности введения наставничества врачей для студентов медицинских вузов, Путин согласился, что в этой сфере без практических навыков очень трудно добиться хороших результатов в работе, поэтому "элемент наставничества в медицинской сфере очень важен". "Буду рекомендовать министерству здравоохранения ввести вот этот институт наставничества в здравоохранении в целом, широко, с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой очень важной работой", - сказал президент.

О том, что студенты пойдут "вторым эшелоном" в борьбе с коронавирусом, стало известно в конце марта прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил, что надо привлечь студентов медвузов, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией из числа студентов могут "мобилизовать дополнительно более 40 тысяч медработников". Сразу после этого все студенты пятых курсов медвузов России были приписаны к больницам и клиникам.

В апреле Владимир Путин поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с эпидемией коронавируса. Путин заявил тогда, что нагрузки на врачей возросли, поэтому "важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений".

Московский оперативный штаб в апреле сообщал, что студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Им также пообещали предоставить бесплатное питание и необходимые средства защиты.

4 мая Мосгорздрав сообщил, что студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей. При работе на должности младшей медсестры выплата составит 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей. Приказ об этом подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.