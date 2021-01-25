Все сотрудники учебных учреждений Новокузнецка в обязательном порядке должны привиться от коронавируса, в противном случае они могут быть отстранены от работы

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Все сотрудники учебных учреждений Новокузнецка в обязательном порядке должны привиться от коронавируса, в противном случае они могут быть отстранены от работы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в местном комитете образования и науки.

В понедельник в соцсетях было опубликовано информационное письмо за подписью председателя комитета образования и науки и администрации Новокузнецка Юлии Соловьевой, в котором руководителей образовательных и иных подведомственных организациях просят "обеспечить прохождение работников учреждений обязательной вакцинации против коронавируса".

Согласно документу, который цитирует "Коммерсант", педагоги относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против COVID-19. "В связи с изложенным, прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

В комитете образования и науки города подтвердили подлинность документа и уточнили, что отказавшихся от вакцинации могут отстранить от работы. "Вакцинация - дело добровольное, граждане вправе отказаться, но в случае возникновения опасных эпидемиологических ситуаций работники могут быть отстранены, если не будут привиты", - сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что в соответствии с постановлением правительства РФ в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекциями и требует обязательного проведения профилактических прививки, говорится о всех работниках образовательных учреждений, а не только о педагогическом составе.

Аналогичная ситуация сложилась в Новосибирской области: региональный замминистра здравоохранения Елена Аксенова в прямом эфире телеканала ОТС заявила, что работодатели имеют право отстранять от работы тех, кто отказывается от вакцинации, так как непривившийся сотрудник "начинает представлять угрозу".

По данным оперштаба на утро понедельника, в Кузбассе с начала пандемии выявлено 28 830 случаев заражения коронавирусом, из них 114 за последние сутки. Полностью вылечился 26 421 пациент, медпомощь получают 1898 человек. Скончались 511 пациентов, из них один за минувшие сутки - 70-летняя женщина с двухсторонней пневмонией на фоне патологии почек и сердечно-сосудистой системы.