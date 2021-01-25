ВСЕ ФОТО Блогерам TikTok перед акциями 23 января заказывали рекламу о том, что "Навальный надоел"

bigtunaonline / DepositPhotos Блогерам TikTok перед акциями 23 января заказывали рекламу о том, что "Навальный надоел"

bigtunaonline / DepositPhotos 23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного Алексея Навального

Фото: Савва Приходько

Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей стране. Об этом "Новой газете" рассказала блогер Лада Тутова, которой также пришла рассылка с предложением опубликовать рекламу.

По ее словам, 23 января через специальный Telegram-бот ей пришла рассылка, которую отправляла "Общественная организация по делам молодежи". В ней был размещен "срочный заказ на рекламу" против митинга в поддержку Навального ценой от полутора до двух тысяч рублей за ролик.

В техническом задании говорится, что блогерам нужно рассказать, что на митинге в поддержку Навального якобы провоцировали полицию, и там собралось мало людей. Основными тезисами предлагалось сделать тот факт, что людям якобы надоели сам Навальный, митинги и политика в целом.

"Я так поняла, что конкретно у меня была фиксированная цена в 1,5 тыс. рублей (хотя 23 числа предлагали две тысячи). Эта рассылка прошла и по телеграм-каналам "Биржа рекламы Тикток", а там сидят в основном подростки, для кого даже полторы тысячи будет много. Крупным блогерам с рекламой все равно писали в директ и предлагали уже совсем другие суммы", - заявила Тутова.

В соцсетях также распространился документ с техническим заданием для рекламы, который подтверждает слова блогера. Согласно ему, ролик должен быть опубликован до конца 24 января, но только после согласования.

Также накануне о заказе на негативные ролики в TikTok рассказал заместитель коммерческого директора компании-посредника между блогерами и рекламодателями "Авторские медиа" Борис Канторович. Скриншоты с заказом он выложил в своем Twitter.

В общем, увидел объявление в бирже тиктокеров и написал человечку к ТГ (контакт https://t.co/VEM7bwzYOB )

Получил ТЗ, жаль, сегодня в течение 30 минут я уже не успею ничего выпустить. :(



Ссылка на гугл-док, пока живая https://t.co/3DoY9esSG4 pic.twitter.com/jZIo9dZX3n — Boris Kantorovich (@kantorrovich) January 24, 2021

23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали 3711 человек, 1442 из них - в Москве. По итогам акции возбуждено два десятка уголовных дел о призывах к митингу, хулиганстве, умышленном повреждении имущества, перекрытии дорог, насилии в отношении представителя власти.