В Кремле назвали регионы-лидеры и аутсайдеры по уровню доверия губернатору и президенту

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам

Moscow-Live / Будишевский Николай

Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 19 по 23 января. Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля.

Как рассказалиРБК участники семинара, каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, также им продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют соответственно Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам - Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области - представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году.

Хабаровским краем в настоящее время управляет представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, который был назначен на этот пост после ареста своего предшественника Сергея Фургала. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края - Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

В числе регионов-лидеров по уровню доверия президенту были названы Чечня, Крым и Севастополь. В числе аутсайдеров - Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург.

Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам.

В первый раз итоги выполнения KPI подводились на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре 2019 года. На нынешнем семинаре, который должен был состояться в конце 2020 года, но из-за коронавируса был перенесен на январь 2021 года, их подвели во второй раз.

В четверг, 21 января, перед вице-губернаторами по внутренней политике выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, заявивший, что на сентябрьских выборах в Госдуму "Единая Россия" должна получить не менее 45% голосов по спискам при явке не менее 45%. При этом чиновники не ставили задач по получению единороссами конституционного (более 300 голосов) или устойчивого (более 225 голосов) большинства, речь шла о победе как таковой.

О задаче партии получить конституционное большинство - 300+1 голос - говорил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По подсчетам источника в партии власти, набрав 45% голосов по спискам, единороссы получат примерно 112-115 мандатов, таким образом, для получения конституционного большинства им нужно будет победить в 190 одномандатных округах из 225. Начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в ноябре говорил о минимальной задаче получения устойчивого большинства, отталкиваясь от текущих рейтингов единороссов. Источники в Кремле уточняли, что минимальной планкой может считаться 250 мандатов.

В выступлении Кириенко на семинаре упор был сделан на обеспечение легитимности выборов, под которыми понимаются наличие конкуренции и совпадение результатов кампании с ожиданиями людей. "Условно говоря, избиратели поверят в результат "Единой России" в 45% по спискам, но не поверят в 60% (исходя из текущих рейтингов партии в районе 30-31%)", - поясняет источник РБК.

Также было четко сформулировано, что в этот раз при выдвижении кандидатов от партии власти по округам не будет разменов с оппозицией. На выборах в Госдуму-2016 единороссы не выставили кандидатов в 18 округах, уступив эти территории парламентской оппозиции в рамках договоренностей Кремля с КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". После этого представители нынешнего внутриполитического блока Кремля и руководства партии власти неоднократно говорили, что размен округов был ошибкой. В частности, по их мнению, это позволило избраться губернатором Хабаровского края Сергею Фургалу, который сначала победил на думских выборах и таким образом получил стартовую площадку для губернаторский кампании.