Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил протест послу США в России Джону Салливану в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов", - сказала Захарова в эфире "Первого канала" (цитата по РИА "Новости").

Она подчеркнула, что МИД России считает подобные публикации вмешательством во внутренние дела страны. "Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм", - указала она.

Кроме того, официальный представитель МИД добавила, что Россия в своих двусторонних контактах с США и на международных площадках будет разбираться с проблемой распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях протеста.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для американских ресурсов, дипломат указала, что "они прекрасно знают, чем это чревато". "Потому что ровно такие же вещи они проделывали с целым рядом российских СМИ, причем обвиняя их в том, что те не делали, но при этом накладывая свои рестрикции, включая в стоп-листы. <...> Социальные сети, штаб-квартиры которых расположены в США, продемонстрировали всему миру, как они умеют модерировать в том числе внутриамериканский контент, отключая американского президента за якобы фейки и некие угрозы неправомочных действий. Но почему-то в данном случае, несмотря на то, что огромное количество фейков было выявлено и Москва официально их дезавуировала, модерации не происходило. Получается, они нарушают правила сообщества, которые сами же и написали", - добавила Захарова.

"Работа началась, она будет продолжена. Мы будем вас информировать, как она идет и какие будут результаты", - резюмировала он. Посольство США в Москве назвало действия российских властей во время акций протеста 23 января "подавлением права россиян на мирный протест". Госдепартамент США призвал освободить всех задержанных участников массовых акций, а также Алексея Навального. Его арест и подавление протестных акций в Вашингтоне рассматривают как "тревожные признаки" дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод.

В ответ МИД России в тот же день призвал американских дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны, отметив, что во время беспорядков на Капитолии 6 января Госдепартамент назвал "мирную демонстрацию" сторонников экс-президента Дональда Трампа "нападением на демократию", а действия самих властей привели к человеческим жертвам.