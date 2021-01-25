Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о проведении 31 января новых акций в поддержку арестованного оппозиционного политика.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал Леонид Волков в Twitter.

Он пояснил, что перенос начала акции на полдень связан с коротким световым днем. "Начинали в 14, [но] световой день заканчивается рано, а энергии и желания гулять еще много", - отметил Леонид Волков.

Он уверен, что россияне снова выйдут на улицы в большом количестве, несмотря на угрозу репрессий и давление со стороны властей. "Повод [для протеста] никуда не пропал. А опыт 23 января показал, что свободные люди гораздо сильнее страха (единственного оружия Путина)", - добавил соратник Алексея Навального.

Он напомнил, что на 2 февраля назначено заседание суда по делу Алексея Навального, поэтому важно провести акцию протеста ближе к этой дате.

Симоновский районный суд Москвы в этот день будет рассматривать ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный - 3,5 года исправительной колонии. По версии ведомства, оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. По данным СМИ, в этот раз российские власти собираются посадить оппозиционера в тюрьму на несколько лет.

Леонид Волков также анонсировал создание "российской Нехты" по многочисленным просьбам. Nexta - белорусский телеграм-канал, сыгравший важную роль в информировании участников акций протеста и консолидации их усилий. Другие подробности Леонид Волков обещал сообщить позже.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков". К настоящему времени видео набрало почти 87 млн просмотров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования. Владимир Путин назвал фильм ФБК "промывкой мозгов".

В обществе между тем набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Позже к ним присоединились и спортсмены, которые обычно далеки от политики или в своих выступлениях поддерживают власть.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием (по утверждению оппозиционера, его отравила ФСБ по приказу Путина). "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в петиции.

23 января по всей стране прокатилась волна протестов, хотя многие штабы Навального в регионах, призывавшие россиян выходить на улицы, фактически были "обезглавлены" силовиками. По оценке Леонида Волкова, в 110 городах суммарно приняли участие в акциях протеста 23 января около 300 тысяч человек. В Москве, по данным Reuters, протестовало 40 тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов в ходе подавления протестов задержали только в столице 1455 человек, а всего по России было задержано 3711 человек в связи с проводимыми акциями.

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января показал, что российские власти "действительно напуганы". "Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков в интервью Deutsche Welle. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они действительно напуганы", - считает соратник Навального.

Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.

В связи с акциями 23 января по городам России прокатилась волна арестов глав и координаторов штабов Навального. Всех их суды признают виновными по статье 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без уведомления о проведении, участие в несанкционированном шествии, создание помех движению транспорта). Все обвиняемые получают административные аресты на сроки до 30 суток.

Несмотря на это, руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире "Навальный Live" заявил о планах провести новые акции протеста. По его словам, штабы, несмотря на аресты, покажут, как они умеют "самоорганизовываться" и "перегруппировываться".

"Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, - сказал представитель ФБК. - Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены".