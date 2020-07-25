В Хабаровске прошла новая акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По наблюдениям журналистов, она стала еще более массовой, чем неделю назад. Корреспондент "Коммерсанта" оценил число митингующих в пиковые моменты шествия более чем в 50 тысяч человек.

Источник издания в УМВД по региону сообщил, что в Москву будет отправлено донесение о 12 тысячах участниках, - столько же МВД РФ давало по субботам 11 и 18 июля. Издание Dvhab.ru пишет о нескольких десятках тысяч человек, но подвергает сомнению оценку в 95 тысяч человек, которую приводят в соцсетях.

В администрации Хабаровска еще до окончания акции заявили о 6,5 тыс. протестующих, а число пришедших к зданию правительства региона в прошлую субботу оценили в 10 тысяч человек. "На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Во время шествия к толпе присоединились еще около 3,5 тысяч человек", - говорится на сайте администрации.

Как и во время предыдущих акций, жители Хабаровска собрались на площади Ленина, прошли шествием по центральным улицам и снова вернулись на площадь. Помимо лозунгов в поддержку Сергея Фургала звучало много лозунгов против врио региона Михаила Дегтярева: "Чемодан - вокзал - Самара", "На чужой край рот не разевай".

Звучали требования обеспечить открытое судебное разбирательство по делу Фургала в Хабаровске с участием присяжных, отправить в отставку полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука, назначить врио Хабаровского края местного политика, пишет "Медуза".

Корреспондент "Сибирь.Реалии" отмечает, что митингующие все больше обращаются к федеральной власти: "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия просыпайся", "Мы здесь власть". Также участники держали плакаты с лицами известных телепропагандистов - Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева с подписью "Нет продажным СМИ". Под конец митинга к протестующим подъехал "Фургаломобиль".





Михаил Дегтярев, ни разу не вышедший к митингующим, на выходные улетел из Хабаровска, а жителям города посоветовал провести "на даче, проведать родных, заняться чем-то общественно полезным". Говоря о своих планах, врио губернатора сказал, что хочет "пообщаться с людьми в глубинке" и проверить, как идет подготовка к отопительному сезону. Ранее Дегтярев заявил, что протесты в городе подогреваются иностранцами. В Кремле с этим не согласились, но заявили, что акции являются "питательной почвой для псевдооппозиционеров" из других регионов.

За несколько часов до акции протеста в Хабаровске сотрудники полиции пытались отправить на двухнедельный карантин по коронавирусу прилетевших из Москвы членов "Открытой России". Как сообщается в Telegram-канале организации, полицейские "временно ограничили передвижение" координатора "Открытки" Марии Кузнецовой в холле отеля в Хабаровске, так как она якобы была в контакте с заболевшим и подлежит обсервации в гостинице "Турист".

Отмечается, что постановление об изоляции сотрудников "Открытой России" вынесла лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева. На карантин также пытались отправить политолога Александра Кынева, который остановился в том же отеле, однако полиция при заполнении документов допустила ошибку в его паспортных данных.

Координатора "Открытой России" Дениса Ибрагимова закрыли на изоляции в "Туристе", закрыв на ключ весь этаж. Его коллега Татьяна Усманова сообщила, что Ибрагимову предложили на выбор либо изоляцию, либо протокол о неповиновении требованиям полиции. При этом в гостинице у него не берут никакие анализы.

Во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре прошли акции солидарности. Жители столицы Приморья, вышедшие на Центральную площадь города, назвали свое мероприятие "политическим субботником", пишет портал VL.ru. Одновременно на площади проходил фестиваль-ярмарка приморских овощей, а подрядная организация уже второй раз за неделю устроила мытье памятника.

Издание оценило число собравшихся в 300 человек, к концу акции их осталось около сотни. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании четырех человек, позже их отпустили, составив протоколы по статье о нарушении правил участия в публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

В Комсомольске-на-Амуре к протестующим вышли мэр Александр Жорник и председатель городской думы Владимир Гинзбург (оба представляют ЛДПР, как и Сергей Фургал). "Вы молодцы, такого не видел еще Дальний Восток", - сказал участникам акции Жорник, призвав при этом позаботиться о своем здоровье.

"Мы сейчас юридически помогаем активистам составить обращение на имя Путина, чтобы он обратил внимание на проблему с арестом. Нас обязательно услышат, вас уже слышат, вся Россия слышит, заграница вас слышит. Каждому из вас, кто здесь находится, можно памятник ставить прижизненный за то, что вы такие сплоченные, молодцы", - приводит "Медиазона" слова Гинзбурга. В акции приняли участие около тысячи человек.