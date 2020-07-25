В Керченском проливе во время патриотической акции "Дорога мужества. Керченский десант", затонула бронемашина БРДМ-2, сообщил "Интерфаксу" представитель организаторов мероприятия Сергей Чернаков. Акция проводится в Крыму с 2017 года и посвящена Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года,.

Три бронемашины стартовали с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген). Дистанция перехода составляет 15 километров. Сообщалось, что в форсировании пролива примут участие глава Тамани Михаил Погиба и глава Керчи Сергей Бороздин.

"После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте", - рассказал пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

По его словам, на это "наложился фактор сильного бокового ветра", о котором организаторы акции "не были предупреждены". "Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2", - приводит слова Коннова РИА "Новости". Штатные системы работали и выкачивали воду, но она прибывала слишком быстро.

Экипаж из пяти человек оперативно эвакуировали. По словам Коннова, угрозы людям не было, так как рядом находится катер. После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось. Коннов отметил, что угрозы разлива топлива нет, баки машины герметичны.

Решается вопрос о подъеме техники, "потому что он дорог как память и как детище". Другие бронеавтомобили вернулись на таманский берег, акция считается завершенной.

Экипаж выскочил в последний момент. Опубликовано видео с тонущей у Крыма бронемашиной: https://t.co/T2aLAOFdBQ pic.twitter.com/BoiFSpaI12— lifenews_ru (@lifenews_ru) July 25, 2020

Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео https://t.co/YwAWVJQbMO pic.twitter.com/el7TPlnFZA— РИА Новости (@rianru) July 25, 2020

Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), прозванная в войсках "Бардаком", серийно производилась в СССР с 1963-го по 1989 год, а также выпускалась по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии. По сравнению с современными бронемашинами, БРДМ-2 имеет невысокую защищенность, ее броня защищает лишь от пуль стрелкового оружия и осколков. Главной особенностью машины считается очень высокая проходимость. Модернизированные БРДМ-2МС в 2019 году поставлялись в армии Лаоса, Киргизии, Сербии и Таджикистана.