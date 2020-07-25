В России за сутки выявлен 5871 заболевший COVID-19 во всех регионах, 146 человек скончались

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране зарегистрировано 806 720 заболевших и 13 192 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за сутки выявлен 5871 заболевший COVID-19 во всех регионах, 146 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 806 720 заболевших и 13 192 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Из больниц за последние сутки выписано 8366 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 597 140.

Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 648 (14)

Свердловская область - 251 (11)

Ханты-Мансийский АО - 193 (3)

Красноярский край - 187 (5)

Нижегородская область - 184 (4)

Санкт-Петербург - 179 (28)

Мурманская область - 165 (3)

Иркутская область - 164

Московская область - 148 (4)

Алтайский край - 138 (1)

Хабаровский край - 137

Ямало-Ненецкий АО - 130 (2)

Ростовская область - 124 (2)

Челябинская область - 124 (1)

Ставропольский край - 118 (2)

Оренбургская область - 110

Приморский край - 110 (1)

Омская область - 108 (4)

Ульяновская область - 104

Тюменская область - 101

Новосибирская область - 101 (6)

Воронежская область - 99

Саратовская область - 98

Краснодарский край - 92 (2)

Волгоградская область - 85

Пермский край - 75 (6)

Республика Коми - 70 (1)

Кемеровская область - 68 (1)

Архангельская область - 66 (4)

Сахалинская область - 59

Кировская область - 58

Томская область - 55

Республика Саха (Якутия) - 50 (1)

Белгородская область - 47

Пензенская область - 46 (1)

Чувашская Республика - 44

Ивановская область - 43 (5)

Ленинградская область - 43 (6)

Республика Карелия - 42

Республика Тыва - 41 (1)

Камчатский край - 41

Республика Дагестан - 40 (3)

Республика Бурятия - 40

Самарская область - 39 (1)

Тамбовская область - 38

Курганская область - 38

Тульская область - 37 (4)

Ярославская область - 37

Республика Калмыкия - 37 (1)

Республика Башкортостан - 36

Костромская область - 34

Республика Адыгея - 34

Республика Мордовия - 34 (1)

Рязанская область - 32

Республика Татарстан - 32

Республика Алтай - 32

Амурская область - 32 (2)

Владимирская область - 31 (2)

Брянская область - 30

Курская область - 30

Смоленская область - 30 (1)

Тверская область - 30 (2)

Астраханская область - 30 (1)

Вологодская область - 27

Удмуртская Республика - 27

Республика Марий Эл - 25

Калужская область - 23

Орловская область - 21 (6)

Карачаево-Черкесская Республика - 21

Республика Хакасия - 21

Псковская область - 20 (2)

Республика Ингушетия - 20

Севастополь - 20

Новгородская область - 18

Республика Крым - 18

Республика Северная Осетия - 17

Калининградская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 15 (1)

Магаданская область - 15

Липецкая область - 14

Чеченская Республика - 14

Забайкальский край - 13

Ненецкий АО - 3

Еврейская АО - 3

Чукотский АО - 1

