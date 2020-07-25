В России за сутки выявлен 5871 заболевший COVID-19 во всех регионах, 146 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 806 720 заболевших и 13 192 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за последние сутки выписано 8366 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 597 140.
Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 648 (14)
Свердловская область - 251 (11)
Ханты-Мансийский АО - 193 (3)
Красноярский край - 187 (5)
Нижегородская область - 184 (4)
Санкт-Петербург - 179 (28)
Мурманская область - 165 (3)
Иркутская область - 164
Московская область - 148 (4)
Алтайский край - 138 (1)
Хабаровский край - 137
Ямало-Ненецкий АО - 130 (2)
Ростовская область - 124 (2)
Челябинская область - 124 (1)
Ставропольский край - 118 (2)
Оренбургская область - 110
Приморский край - 110 (1)
Омская область - 108 (4)
Ульяновская область - 104
Тюменская область - 101
Новосибирская область - 101 (6)
Воронежская область - 99
Саратовская область - 98
Краснодарский край - 92 (2)
Волгоградская область - 85
Пермский край - 75 (6)
Республика Коми - 70 (1)
Кемеровская область - 68 (1)
Архангельская область - 66 (4)
Сахалинская область - 59
Кировская область - 58
Томская область - 55
Республика Саха (Якутия) - 50 (1)
Белгородская область - 47
Пензенская область - 46 (1)
Чувашская Республика - 44
Ивановская область - 43 (5)
Ленинградская область - 43 (6)
Республика Карелия - 42
Республика Тыва - 41 (1)
Камчатский край - 41
Республика Дагестан - 40 (3)
Республика Бурятия - 40
Самарская область - 39 (1)
Тамбовская область - 38
Курганская область - 38
Тульская область - 37 (4)
Ярославская область - 37
Республика Калмыкия - 37 (1)
Республика Башкортостан - 36
Костромская область - 34
Республика Адыгея - 34
Республика Мордовия - 34 (1)
Рязанская область - 32
Республика Татарстан - 32
Республика Алтай - 32
Амурская область - 32 (2)
Владимирская область - 31 (2)
Брянская область - 30
Курская область - 30
Смоленская область - 30 (1)
Тверская область - 30 (2)
Астраханская область - 30 (1)
Вологодская область - 27
Удмуртская Республика - 27
Республика Марий Эл - 25
Калужская область - 23
Орловская область - 21 (6)
Карачаево-Черкесская Республика - 21
Республика Хакасия - 21
Псковская область - 20 (2)
Республика Ингушетия - 20
Севастополь - 20
Новгородская область - 18
Республика Крым - 18
Республика Северная Осетия - 17
Калининградская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 15 (1)
Магаданская область - 15
Липецкая область - 14
Чеченская Республика - 14
Забайкальский край - 13
Ненецкий АО - 3
Еврейская АО - 3
Чукотский АО - 1