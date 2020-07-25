В центре Москвы на Пушкинской площади задержали несколько человек, пришедших к памятнику Пушкину "кормить голубей". Жители Хабаровска и других городов Приморья и Дальнего Востока называли кормлением голубей акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как пишет Telegram-канал "Автозак LIVE", первыми полицейские задержали "для поверки документов" двух хабаровчан, которые проживают в Москве. Сотрудники грозили им изъятием телефонов, если мужчины ими воспользуются. После этого были задержаны еще не менее 8 человек, в том числе журналиста Александра Пелевина и молодого человека, который снимал кормление голубей на телефон. Позже этих двоих отпустили.

11 человек доставили в ОВД по Пресненскому району. По словам одной из задержанных, полиция намерена составить протоколы по статье 3.18 КоАП о нарушении правил поведения во время режима повышенной готовности. Еще одну задержанную, которая читала у памятника Пушкину его стихотворение "К Чаадаеву", доставили в ОВД Тверского района.

Задержания также прошли возле памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в районе мэрии. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал "ОВД-Инфо", что люди пришли в Генпрокуратуру подать заявление "по поводу Хабаровска и ситуации с политзаключенными", потребовали учесть мнение хабаровчан, а также проверить ситуацию с ограничением на проведение митингов.

"Полиция очень хорошо подготовилась, на улице выставили кордоны, хотя люди могли спокойно выстоять очередь. Пришло около 150 человек, стали хватать всех без разбора", - сообщил Удальцов. Издание сообщает, что задержаны не менее 30 человек. У ОВД "Арбат" задержанные провели 2,5 часа в душном автозаке без воды и возможности сходить в туалет.