Фото: Объединённые демократы / facebook.com В Казани силовики сорвали лекцию об общественном контроле за государственными закупками, которая проходила в штабе проекта "Объединенные демократы", и задержали 17 человек

Фото: Объединённые демократы / facebook.com

В Казани силовики сорвали лекцию об общественном контроле за государственными закупками, которая проходила в штабе проекта "Объединенные демократы", и задержали 17 человек. Как сообщается в Telegram-канале "Открытой России", их проверяют на "причастность к терроризму". Большинство задержанных - слушатели лекции.

В их числе также сотрудница Transparency International Екатерина Петрова, координатор "Объединенных демократов" Андрей Давыдов, член движения "Время" Николай Артеменко. Последний сообщил "МБХ медиа", что всех задерживали со спецназом в грубой форме. Самого Артеменко несколько раз ударили по спине и заломили ему руки.

Петрова рассказала, что среди задержанных оказался шестилетний ребенок. Юрист "Объединенных демократов" Андрей Давыдов уточнил, что активистов допрашивают как свидетелей по статье 207 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). По его словам, силовики также собираются записывать голоса задержанных для экспертизы.

Активистка Ирина Никифорова сообщила "МБХ медиа", что задержанных допрашивают из-за ложного сообщения о минировании мэрии Казани.

У владельца помещения, где базируется штаб "Объединенных демократов", выломали дверь в квартиру. В офисе изъяли все камеры видеонаблюдения и записи. У задержанных в отделе изымают личные вещи и разводят по разным кабинетам.

В ночь на 4 июля, во время празднования дня рождения координатора казанского отделения "Объединенных демократов" Эмиля Гараева, в штаб приехали полицейские, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и бойцы ОМОНа. Сначала силовики осмотрели помещение по якобы поступившей жалобе соседей, затем туда приехали сотрудники ОМОНа и стали требовать повторного осмотра.

Несколько человек отвезли в отдел, чтобы провести освидетельствование на наркотическое и алкогольное опьянение. Активисты сообщали, что силовики подкинули в штаб плакаты, листовки и фаллоимитатор. Гараева и еще несколько человек задержали. Ночью их отпустили после освидетельствования, ни у кого не было обнаружено следов наркотических веществ. Активисты считают, что им пытались подбросить наркотики, сообщает "ОВД-Инфо".

15 июля активистку "Объединенных демократов" Гульназ Равилову задержали из-за того, что в ночь на 4 июля она отказалась проходить медосвидетельствование. При этом тогда Равилова самостоятельно сдала анализы, и следов наркотиков в ее организме не обнаружили. 16 июля Равилову арестовали на пять суток по статье 6.9 КоАП ("Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования".