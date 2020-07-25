ВСЕ ФОТО Возобновление авиасообщения между Россией и Танзанией подхлестнуло интерес россиян к этой африканской стране. Число запросов в "Яндекс.Поиске" по слову "Танзания" за день выросло в 65 раз, а в сервисе "Яндекс.Путешествия" - более чем в 200 раз

olinchuk / DepositPhotos Оказалось, что многие пользователи не знают, где находится это государство: чаще всего их интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелета, отзывы об отдыхе и погода

yulan / DepositPhotos В Росавиации перед возобновлением международного авиасообщения напомнили о требованиях Роспотребнадзора, согласно которым при регистрации на рейс все прибывающие на родину российские граждане должны будут заполнить специальную форму на портале госуслуг

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Возобновление авиасообщения между Россией и Танзанией подхлестнуло интерес россиян к этой африканской стране. Число запросов в "Яндекс.Поиске" по слову "Танзания" за день выросло в 65 раз, а в сервисе "Яндекс.Путешествия" - более чем в 200 раз, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе компании.

Оказалось, что многие пользователи не знают, где находится это государство: чаще всего их интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелета, отзывы об отдыхе и погода. Из конкретных мест чаще всего искали архипелаг Занзибар (он будет принимать рейсы из России). Про вершину Килиманджаро, воспетую Эрнестом Хемингуэем, спрашивали в 50 раз реже.

Таким образом, в "Яндекс.Путешествиях" Танзания попала на четвертое место в топ-10 самых популярных у россиян. К Великобритании и Турции, с которыми Россия также восстанавливает авиасообщение, интерес вырос соответственно всего в семь и пять-шесть раз.

О начале перелетов в эти три страны вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила 24 июля. Рейсы из РФ будут прилетать в Лондон, Анкару и Стамбул (с 1 августа), турецкие Бодрум, Анталью и Даламан (с 10 августа). Улететь можно пока только из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В Минтрансе сообщили, что переговоры о возобновлении авиасообщения идут еще с 30 странами.

Представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения в первую очередь тем, что это "очень популярное место".

"У нас вообще, мне кажется, принято все обсмеивать сначала, а потом обдумывать. Такое количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно. Туда были и два месяца назад самолеты, и сейчас вывозили людей", - сказала Захарова в программе журналиста Игоря Виттеля.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала Русской службе BBC, что Танзания стала прорывом прошлого года, потому что на этом направлении стали действовать чартерные рейсы. Из 6,5 тысячи российских туристов в эту страну на чартерных рейсах прилетели пять тысяч. Однако Танзания находится по ту сторону экватора, и туристический сезон там начинается зимой поэтому туроператоры пока не выставили предложения по этой стране.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales ТАСС сообщили, что средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в Танзанию составляет 150 тысяч рублей. PR-директор сервиса Янис Дзенис рассказал РИА "Новости", что в первый час после того, как правительство назвало первые три страны для возобновления авиасообщения, количество запросов на перелет в Турцию по сравнению с прошлой неделей утроилось, поиски авиабилетов в Великобритания выросли в пять раз, а спрос на Танзанию "улетел в космос", увеличившись в 70 раз.

По данным портала Worldometers и Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Танзании были выявлены 509 случаев заражения коронавирусом, 29 из них - на Занзибаре. 8 мая власти страны перестали публиковать новые данные, объяснив это необходимостью улучшения работы местной лаборатории, обрабатывающей результаты тестов. В Минздраве Танзании пообещали возобновить публикацию через несколько дней, однако новых сообщений о случаях заражения с тех пор не последовало, отмечает РБК.

В Росавиации перед возобновлением международного авиасообщения напомнили о требованиях Роспотребнадзора, согласно которым при регистрации на рейс все прибывающие на родину российские граждане должны будут заполнить специальную форму на портале госуслуг. Затем в течение трех дней будет необходимо загрузить в эту форму результаты теста на коронавирус.

Танзания через одну секунду pic.twitter.com/xPvaB11F0a— Александр Доброкотов сидит дома (@dobrokotov) July 24, 2020

Отрицание

Гнев

Торг

Принятие

Танзания— Алексей Парфун (@AParfun) July 24, 2020