ВСЕ ФОТО Против Навального возбудили уголовное дело об оскорблении судьи, которая вела процесс о клевете на ветерана

Мосгорсуд / VK.com На Алексея Навального завели новое уголовное дело - об оскорблении судьи Веры Акимовой на заседании по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Об этом говорится в Instagram оппозиционера. Как именно политик оскорбил судью, не указано

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав В конце декабря 2020 года СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК* и ряда других организаций

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

На Алексея Навального завели новое уголовное дело - об оскорблении судьи Веры Акимовой на заседании по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Об этом говорится в Instagram оппозиционера. Как именно политик оскорбил судью, не указано.

Навальный рассказал, что накануне ему устроили в колонии встречу с следователем по особо важным делам Главного следственного управления СК России. Он сообщил Навальному, что тот проходит по трем "особо важным делам", которыми занимается "на самом высшем уровне 21 следователь".

Помимо нового дела об оскорблении судьи, это уже известные дела о якобы хищении Навальным пожертвований ФБК* и о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". "Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей"", - сообщил Навальный.

По его словам, из доказательств в постановлении указано, что политик "без разрешения" опубликовал фильм-расследование о "дворце Путина". Что касается дела о хищении пожертвований, то "доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил"".

"Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его "следователи по особо важным делам". В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти", - заключил Навальный.

В конце декабря 2020 года СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК* и ряда других организаций и, "действуя совместно с иными лицами", потратил более 356 млн из них на личные цели, в том числе на оплату покупок и отдыха за границей.

В феврале 2021 года на Навального, директора ФБК* Ивана Жданова и бывшего главу региональных штабов оппозиционера Леонида Волкова завели уголовное дело о создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью, и руководстве ею. О деле стало известно только в апреле.

На прошлой неделе действующих и бывших сотрудников ФБК* массово вызвали на допросы по обоим этим делам. У юристки ФБК* Любови Соболь по делу о "мошенничестве" Навального спрашивали о зубных винирах.

Во время процесса по делу Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко прокурор Екатерина Фролова попросила проверить высказывания политика в СК на предмет новых оскорблений ветерана, судьи и гособвинителя. Судья Вера Акимова тогда отклонила ходатайство Фроловой, сочтя его преждевременным.

20 февраля суд приговорил Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете. В тот же день Акимова направила материалы дела в Следственный комитет, чтобы их проверили на предмет оскорбления Навальным судьи и прокурора.