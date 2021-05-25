Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий участие в выборах руководителям, членам или лицам, финансировавшим экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Изначально запрет предполагалось распространить лишь на участие в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению было предложено распространить эти ограничения на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий участие в выборах руководителям, членам или лицам, финансировавшим экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда. За принятие законопроекта проголосовали 290 человек, против - 41 человек, еще двое воздержались, сообщает Znak.com со ссылкой на трансляцию заседания.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, изначально запрет предполагалось распространить лишь на участие в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению было предложено распространить эти ограничения на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство.

Положения законопроекта учитывают различный статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников - три года.

При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их заместителей судебное решение о причастности не понадобится.

Под причастностью участников, членов, работников и иных лиц предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической, в том числе отдельных мероприятий. К этому приравнивается и выражение поддержки таким организациям (или их отдельным мероприятиям) с помощью высказываний, в том числе в интернете, предоставления денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учетом особого статуса депутата", - заявил ранее соавтор поправок, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, спешка с принятием проекта закона связана с желанием парламентариев успеть до выборов в Госдуму в сентябре этого года. По регламенту, законопроект должен минимум 20 дней "отлежаться" в комиссии, чтобы с ним успели ознакомиться депутаты. Однако если принимать его с учетом всех требований, у депутатов осталось всего одно пленарное заседание для принятия закона, и они бы просто не успели его провести до назначения выборов.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также подчеркнул, что терроризм и экстремизм представляют особую опасность для общества и государства. "Тема борьбы с этим безусловным злом чрезвычайно важная, причем не только для нашей страны", - сказал депутат. Третье чтение законопроекта должно пройти 26 мая.