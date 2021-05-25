В Новосибирской области задержан мужчина, похитивший водку, угрожая продавщице работающей бензопилой

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

В Новосибирской области задержали 32-летнего мужчину, который пришел в магазин с заведенной бензопилой и стал угрожать продавщице, требуя бутылку водки пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка. Инцидент произошел 24 мая.

В полицию обратилась продавщица с заявлением о разбойном нападении: в ее магазин, расположенный в садоводческом товариществе в Колыванском районе, ворвался мужчина. Он пытался договориться с женщиной о том, чтобы взять бутылку водки в долг, но получил отказ. Позже злоумышленник вернулся уже с заведенной бензопилой и повторил свое требование, "высказывая угрозы применения насилия". Завладев водкой, преступник скрылся.

Сыщики нашли подозреваемого по приметам, обойдя несколько десятков домов. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска в дачном домике на территории садового товарищества, - рассказывают в ведомстве. - Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ленинского района Новосибирска, отдыхавший на даче. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, хранение наркотических средств, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством".

Подозреваемый признал вину. При нем полицейские обнаружили бензопилу, бутылку водки он успел выпить до приезда стражей порядка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия"), мужчине грозит до 10 лет колонии.