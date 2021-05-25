В постановлении о "передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах", копию которого опубликовал Жданов, говорится, что в пользу "Московского школьника", связанного с Пригожиным, взыскиваются убытки в размере 29,2 млн рублей

Иван Жданов / Telegram Евгений Пригожин

Пресс-служба правительства России

Судебные приставы начали распродавать имущество ФБК* в пользу бизнесмена Евгения Пригожина, сообщил в своем Telegram-канале директор фонда Иван Жданов. "Это имущество они просто украли на обыске 5 ноября 2020 года по уголовному делу в отношении меня", - написал он, отметив, что имущество "с других сотен обысков... просто куда-то исчезло".

В постановлении о "передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах", копию которого опубликовал Жданов, говорится, что в пользу "Московского школьника", который связывают с Пригожиным, взыскиваются убытки в размере 29,2 млн рублей. В прилагаемом к документу списке имущества на продажу перечислено 90 позиций, в основном это техника - ноутбуки и компьютеры, смартфоны, фотоаппараты, жесткие диски, флешки, веб-камеры, микрофоны и т.д.

Последними в списке на продажу значатся "фотокарточка с изображением "Любовь Соболь"" и брошюра с расследованием Соболь о массовом отравлении детей - каждая оценивается в 1 рубль. Жданов отметил, что все распродаваемое имущество принадлежит не ФБК*, а другому юридическому лицу - Фонду защиты прав граждан*, к тому же в перечень попали и личные вещи сотрудников - наручные часы, наушники, личные компьютеры.

"Не знаю, что у них за оценщик, вероятно, такой же пройдоха, как и остальные воришки-приставы: как можно было оценить макбуки air в 20 тыс, а pro в 25 тыс. рублей? При том, что все новое, обыски у нас проходят с завидной регулярностью. Они даже не понимают, что держат в руках: подвес с камерой к коптеру стоимостью в 210 тыс рублей оценили в 30 тыс рублей", - добавил Жданов. Общая стоимость имущества оценена приставами в 960 343 рубля.

Распродающий имущество пристав Владимир Деркач, которого "Открытые медиа" попросили прокомментировать выставленный на технику ценник, заявил, что "эта информация предоставляется только сторонам исполнительного производства" и предложил журналистам обратиться в Росимущество.

В феврале 2019 года ФБК* опубликовал расследование об антисанитарии и поставке "Московским школьником" некачественных продуктов в учебные заведения Москвы. После этого компания лишилась контракта с ООО "Социальное питание "Центр", которое, как выяснили СМИ, тоже связано с Пригожиным.

"Московский школьник" подал иск к ФБК*, его основателю Алексею Навальному, юристу Любови Соболь и свое бывшей сотруднице Наталье Шиловой, которая приняла участие в съемках расследования, а потом отказалась от своих слов.

В октябре 2019 года Арбитражный суд постановил взыскать с ФБК*, Навального и Соболь 88 млн рублей в пользу "Московского школьника" для компенсации убытков из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр". С Шиловой суд взыскал 1 рубль.

В июле 2020 года Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК* из-за невозможности собрать сумму в 88 миллионов рублей. В августе того же года, когда Навальный находился в коме в берлинской клинике "Шарите" после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", Пригожин перевел на себя долг оппозиционеров по иску "Московского школьника", заявив, что "намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей".