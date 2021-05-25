Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревается в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она не уточнила, о каких именно преступлениях идет речь. "По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", - сообщила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД. Москва ожидает разрешения на консульскую встречу с россиянкой в самое ближайшее время.

Захарова добавила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги, проинформировал их о предпринимаемых посольством РФ действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи "адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе".

"Если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина", - сказал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, отвечая на вопрос, готова ли Генпрокуратура защищать права Сапеги.

Ранее адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил BBC, что ее процессуальный статус пока не определен. "Не известно, в рамках уголовного или административного дела она задержана, кем и какие процессуальные решения приняты. Следователь, который задерживал ее в аэропорту, проинформировал меня, что некие материалы выделены в отдельное производство и направлены в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси", - заявил адвокат.

Он добавил, что уведомил управление СК по Минску, Центральный аппарат СК и КГБ о том, что принял на себя защиту Софии, но пока не получил информации, кому отдавать адвокатский ордер. "На данный момент я исчерпал все процессуальные возможности вступления в дело и жду ответ", - добавил он.

Попасть в Окрестино к Софии адвокат, по его словам, не может. Администрация СИЗО требует от него разрешения на посещение, но такого разрешения у него пока нет, и не известно, какой государственный орган может его дать. 24 мая посольство России в Минске сообщило, что российский консул встречался с родственниками Софии Сапеги и порекомендовал им адвоката. Александр Филанович сказал, что ему о таких рекомендациях ничего не известно, и он был нанят родственниками россиянки до того, как они встретились с консулом.

Мать Софьи Сапеги Анна Дудич также рассказала изданию "Подъем", что направила обращение в МИД России. "Мы сами вчера в Минске посетили посольство России, разговаривали с консулом. К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у неё не было", - заявила Дудич, добавив, что она написала обращение на сайт администрации президента России и МИД РФ.

"В Instagram написала Марии Захаровой, потому что по телевизору показали, что якобы с отцом Софьи была связь у МИДа. Но с отцом никто не связывался. Мы с ним 24/7, вчера весь день провели в Минске. Нашли её на Окрестина. Я спрашивала, что ей предъявляют. Мне сказали: "Статья 108 УПК РБ" ["Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления"]", - заключила мать россиянки. ""Правоохранительные структуры меня поставили в известность в воскресенье вечером, что моя дочь задержана. Это единственное, чтобы со мной кто-то связывался. Больше никто", - заявила Дудич изданию Baza.

"Я ничего не знаю. Мне не предоставили к ней доступ. Я ничего о ней не знаю. Мне бы тоже очень хотелось узнать, в каком она состоянии сейчас. Консула к ней не пустили. Мы сегодня звонили в посольство еще раз, интересовались, будет ли у них такая возможность. Пока они нам никакой информации не дают. Наверное, на сегодняшний момент нет", - добавила она.