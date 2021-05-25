Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, отбывающего в Тверской области наказание за коррупцию, перевели в тюремную больницу, сообщает "Интерфакс".

Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья Шестуна, которое вызвало длительное нахождение в холодном карцере и голодовка", - сказала агентству супруга Шестуна Юлия. Она напомнила, что 12 мая Шестун начал сухую голодовку в связи с необоснованной постановкой его на учет как склонного к побегу и помещением в штрафной изолятор, а также из-за угроз со стороны некоторых осужденных.

За время голодовки Шестун, по утверждению его супруги, потерял десять килограмов веса, у него развились различные симптомы - гипогликемия, сильные боли в области живота, обострились хронические заболевания.

Шестун был этапирован из ИК-6 города Бежецк в областную тюремную больницу Торжка, сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова.

Официальной информацией органов ФСИН по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

В 2020 году Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию