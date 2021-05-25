Россия пока обеспечила только 8% иностранных заказов на вакцину от коронавируса "Спутник V", соответственно покупатели получают минимальную долю от запланированных объемов. Зарубежные поставки откладываются из-за проблем с производством, пишет российская версия журнала Forbes.

Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 миллионов доз "Спутника", подсчитало издание, что достаточно для иммунизации примерно 100 миллионов человек. Однако экспортированы были только 16 миллионов 300 тысяч препарата. Причем большая часть поставок пришлась на трех покупателей - Аргентину, Мексику и Венгрию. Остальным достаются минимальные объемы.

Венесуэла, которая еще в декабре 2020 года подписала с Россией контракт на поставку для вакцинации 10 миллионов человек, получила только 2% заказанного - поставлено лишь 430 тыс. доз для 215 тыс. человек. Гондурас - меньше процента. Шри-Ланка - меньше полпроцента.

Гондурас получил лишь 40 тыс. доз "Спутника V" из запланированных 4,2 млн, пишет Forbes, Шри-Ланка - 15 тыс. из 13 млн, Узбекистан - 100 тыс. из миллиона.

Ранее агентство Reuters и газета The Wll Street Journal сообщали, что производитель препарата мог столкнуться с проблемами при производстве. При этом производители конкурирующих препаратов Pfizer и AstraZeneca выпускают сотни миллионов доз ежемесячно, ранее отмечало Reuters.

Другой производитель вакцины рассказал изданию The Bell, что фармацевтическим предприятиям не удается добиться стабильного качества препарата и гарантировать их идентичность. Еще один источник издания утверждает, что из-за этого у заводов возникают проблемы с массовым производством.

По словам источника, при масштабировании запуски биореакторов проходят в целом неудачно. Кроме того, серии вакцин часто не проходят контроль качества в Институте им. Гамалеи. Обычно наладка такого массового производства занимает год, а сейчас производители пытаются уложиться в недели.

Московские власти пока готовят технологические площадки для того, чтобы вакцинировать всех желающих, сообщил The Bell источник в мэрии, но "объем производства - это не наши прогнозы".

В департаменте здравоохранения также перенаправили запрос издания об объемах производства в Минздрав. Производители действительно обещают вакцину к концу ноября, но на какой срок вакцинирования всех желающих хватит имеющегося объема производства - вопрос.

Вакцинирование в рамках "пострегистрационных испытаний" на 30 тысячах добровольцев сейчас проводится из объемов, изготовленных разработчиком - Центром им. Гамалеи. Однако его производственные мощности совсем невелики. На вопросы The Bell по поводу текущих объемов производства в Центре им. Гамалеи ответить отказались, перенаправив запрос в Минздрав, но там на него тоже не ответили.

В выданном в России регистрационном удостоверении "Спутника V" производителями названы шесть компаний, их совокупная мощность оценивается в 40 млн доз в месяц. Однако такой темп не выдерживается. Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце марта сообщал, что Россия в первом полугодии 2021 года планирует выпустить 80 млн доз вакцины.

Ранее аналитики Economist Intelligence Unit писали, что из-за большого объема зарубежных заказов Россия столкнется с трудностями массовой вакцинации собственного населения и завершит ее лишь в первой половине 2022 года.