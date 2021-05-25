Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии, объяснив это "топливной эффективностью"

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

В пресс-службе авиакомпании Utair объяснили ситуацию с самолетом, пролетевшим накануне в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии. Как сообщает ТАСС, полет был выполнен с целью "топливной эффективности", обратный рейс был выполнен уже над территорией республики.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщило, что самолет авиакомпании Utair в понедельник летел в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии. По данным сервиса, вплоть до 23 мая полеты по этому маршруту велись через территорию Белоруссии, с 23 мая компания летает через территорию Латвии и Литвы.

"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее. Никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было", - сообщил собеседник агентства.

Накануне вечером саммит ЕС принял политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз. Участники саммита обратились ко всем европейским авиакомпаниям с призывом прекратить полеты над Белоруссией в связи с "неприемлемыми действиями белорусского правительства" и арестом бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича.

Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. О приостановке полетов над территорией Белоруссии заявили компании Finnair, Air France и Singapore Airlines, а казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов Алматы - Минск, который планировался на 31 мая. Также о намерении прекратить полеты над Белоруссией заявили компании WizzAir (Венгрия), Lufthansa (Германия), KLM (Нидерланды), SAS (Дания, Норвегия, Швеция), кипрская Avia Solutions, австрийская Austrian Airline и ряд других компаний. Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.