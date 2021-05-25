По данным властей, пропускная способность по вакцинированию в республике достигла 19 тысяч человек в сутки, при этом за последнюю неделю в республике было привито 21 860 человек, говорится на официальном портале республики Саха

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) / Андрей Сорокин Глава Якутии Айсен Николаев потребовал принципиально увеличить темпы вакцинации населения в республике и поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) / Андрей Сорокин

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал принципиально увеличить темпы вакцинации населения в республике и поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации.

По данным властей, пропускная способность по вакцинированию в республике достигла 19 тысяч человек в сутки, при этом за последнюю неделю в республике было привито 21 860 человек, говорится на официальном портале республики Саха.

Николаев отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, рост заболеваемости COVID-19 продолжается. Не уменьшается число тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы. В северных районах Якутии, которые долгое время оставались "чистыми" от коронавируса, выявляются новые случаи инфицирования.

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина сообщила, что "чистыми" от коронавируса остаются только девять районов. В Вилюйском, Момском и Усть-Алданском улусах эпидемическая ситуация осложняется.

19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление о вакцинации против коронавируса не менее 70% населения республики, в первую очередь людей старшей 65 лет при отсутствии противопоказаний. По всей Якутии плановые показатели должны быть достигнуты к 1 июля, в Якутске и Мегино-Кангаласском районе - к 1 июня.

Игнатьева отметила, что коллективный иммунитет в республике должен быть выработан в кратчайшие сроки, только тогда можно рассматривать возможность проведения летних массовых мероприятий в обычном формате.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.

В случае "необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе", отмечается в сообщении. Работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, подчеркнули в правительстве. Для защиты беременных женщин от коронавируса прививки будут сделаны всем членам их семей.

За последние сутки в Якутии выявлено 105 случаев коронавируса, четыре человека скончались. Всего в регионе отмечено 37 821 заболевших и 655 умерших, 33 254 человека выздоровели.

Опыт Якутии по введению обязательной вакцинации заинтересовал руководство Ханты-Мансийского автономного округа. "Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", - поручила глава региона Наталья Комарова на заседании окружного оперативного штаба (цитата по РИА "Новости").

На прошлой неделе заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сама по себе прививка предполагает добровольность, но "иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер".