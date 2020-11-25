За последние сутки в России выявлено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах, 507 человек скончались. Это максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 162 503 заболевших и 37 538 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве подтверждено 4685 новых случаев заражения, за сутки госпитализировано 1635 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек. 75 пациентов скончались.

В Петербурге обновились максимумы по числу заболевших и умерших за сутки - 3421 и 85 человек соответственно. Из российских больниц выписали 25 748 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 660 419.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 4685

Санкт-Петербург - 3421

Московская область - 1005

Нижегородская область - 457

Свердловская область - 388

Республика Карелия - 362

Архангельская область - 361

Красноярский край - 333

Воронежская область - 321

Хабаровский край - 318

Ростовская область - 313

Пермский край - 299

Мурманская область - 280

Республика Коми - 279

Республика Бурятия - 276

Иркутская область - 270

Забайкальский край - 266

Вологодская область - 255

Саратовская область - 245

Ульяновская область - 244

Самарская область - 240

Волгоградская область - 237

Омская область - 237

Кировская область - 236

Приморский край - 229

Челябинская область - 228

Алтайский край - 227

Республика Крым - 225

Ставропольский край - 222

Республика Саха (Якутия) - 220

Ленинградская область - 206

Ханты-Мансийский автономный округ - 202

Тверская область - 199

Томская область - 199

Ямало-Ненецкий автономный округ - 197

Новгородская область - 195

Ярославская область - 188

Калининградская область - 188

Оренбургская область - 185

Республика Хакасия - 182

Новосибирская область - 179

Псковская область - 175

Кемеровская область - 171

Тюменская область - 170

Краснодарский край - 167

Белгородская область - 166

Пензенская область - 163

Удмуртская Республика - 162

Ивановская область - 157

Амурская область - 156

Тульская область - 155

Курская область - 152

Астраханская область - 150

Калужская область - 145

Орловская область - 143

Костромская область - 137

Брянская область - 135

Республика Башкортостан - 135

Сахалинская область - 130

Владимирская область - 127

Тамбовская область - 121

Липецкая область - 119

Рязанская область - 119

Республика Чувашия - 119

Смоленская область - 114

Курганская область - 102

Республика Дагестан - 101

Республика Тыва - 99

Чеченская Республика - 91

Республика Мордовия - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Алтай - 88

Республика Калмыкия - 81

Республика Ингушетия - 79

Республика Адыгея - 78

Республика Северная Осетия-Алания - 76

Республика Татарстан - 76

Камчатский край - 68

Севастополь - 57

Республика Марий Эл - 51

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 25

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 3

