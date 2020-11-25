Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Вдова пилота из Омска Дамира Ахметова, умершего за штурвалом самолета в прошлом году, не смогла получить от "Аэрофлота" присужденную ей компенсацию в 29,7 миллиона рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Вдова пилота из Омска Дамира Ахметова, умершего за штурвалом самолета в прошлом году, не смогла получить от "Аэрофлота" присужденную ей компенсацию в 29,7 миллиона рублей. В банке ей объяснили, что компания пострадала от вызванного пандемией кризиса и попала под действие моратория, поэтому списать с ее счетов деньги невозможно, пишет портал "Сибирь.Реалии".

49-летний пилот Дамир Ахметов скончался от инфаркта 24 ноября 2019 года во время рейса Москва - Анапа. Компания "Аэрофлот" как работодатель помогла с транспортировкой тела и выделила около 15 тысяч рублей на похороны сотрудника, а также часть его зарплаты за ноябрь.

Супруга пилота Анастасия Ахметова подала на "Аэрофлот" в суд после того, как нашла в коллективном договоре мужа с работодателем пункт, согласно которому в случае смерти работника во время исполнения им служебных обязанностей работодатель должен выплатить семье умершего 10 годовых заработков.

Юристы авиакомпании пытались доказать, что смерть Ахметова не является несчастным случаем на производстве и представляла собой "естественную смерть". Сторона истицы, напротив, считала, что нахождение Дамира Ахметова в воздухе лишило пилота шанса на своевременное оказание медицинской помощи. Кировский районный суд и облсуд встали на сторону вдовы, присудив взыскать с авиакомпании 29,7 миллиона рублей.

По словам Анастасии Ахметовой, исполнительный лист в "Сбербанке" она предъявила 18 ноября. Два дня спустя сотрудники банка объяснили, что списать деньги со счетов ПАО "Аэрофлот" невозможно, так как компания с апреля 2020 года находится под действием моратория "на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных должников". Мораторий был введен правительством РФ в качестве антикризисной меры и коснулся тех компаний, которые более всего пострадали в период пандемии.

В ответ на это вдова пилота написала жалобу в Управление президента по работе с обращениями граждан, указав, что не может достойно содержать сына и дочь, поскольку ее доход состоит лишь из пенсии по потере кормильца в размере 8,5 тысячи рублей. Она надеется, что в правительстве обратят внимание на эту резонансную ситуацию и помогут поставить в ней точку.

Ахметова и ее адвокат Юлия Теслова также обратились в Центробанк РФ с просьбой проверить законность отказа в выплате по исполнительному листу. По мнению адвоката, финансовое положение авиакомпании не является критическим, в отличие от ситуации Ахметовой.

Кроме того, если должник не является банкротом, то возвращение банком исполнительного листа является нарушением прав Ахметовой и двух ее несовершеннолетних детей. Между тем срок действия моратория, введенного на полгода, в октябре был пролонгирован до 7 января 2021 года, а в дальнейшем может быть вновь продлен. Представители "Аэрофлота" подали кассацию на апелляционное решение о выплате денег Ахметовой.