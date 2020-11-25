Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого в захвате заложников

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга Пьяный мужчина, вооруженный топором и ножом, насильно удерживал в квартире шесть детей

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого в захвате заложников. Пьяный мужчина, вооруженный топором и ножом, насильно удерживал в квартире шесть детей.

Преступление было совершено 24 ноября в период с 12:00 до 16:30 в квартире дома N 73 по Пролетарской улице в Петербурге. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом и топором, (Бельтюков) совершил незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, шести несовершеннолетних лиц", - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Потерпевшим исполнилось от трех до 15 лет. Перед захватом заложников Бельтюков выгнал из квартиры жену Ольгу Галибову. Ее он заподозрил в супружеской измене, сообщал РБК.

Заложников удалось освободить без штурма квартиры. После переговоров с районным прокурором Бельтюков сдался.

Мальчиков в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет увезли в больницу для медосмотра. Сообщалось, что они не пострадали. С 7 октября семья обслуживалась в районном Центре социальной помощи семье и детям на основании информации от полиции, что дети проживают в неблагоприятных условиях, так как их родители находятся "в трудной жизненной ситуации".

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "г, д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более несовершеннолетних лиц, с применением оружия). Денису Бельтюкову грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

38-летний уроженец Архангельской области Денис Бельтюков имеет образование 9 классов, официально не работает, биологических детей у него трое. Большую часть жизни он проработал охранником, а также открывал собственное охранное предприятие.

В суде он говорил, что раньше регулярно вечерами употреблял пиво, но прекратил пить и в прошлую пятницу отметил 5 недель без спиртного.

Следователь сообщил, что задержанный признал вину в полном объеме. А судье Дмитрию Никулину обвиняемый сказал, что с позицией следователя он не согласен. По словам подсудимого, он "никого не удерживал", а дети "просто находились дома". Детей и жену Бельтюков, с его слов, "очень любит и хочет жить с ними".

"Это было помешательство. Таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем", - подытожил дебошир. Он также выразил желание "пройти лечение и понять, что произошло".

У суда Денис Бельтюков просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя оставить его вместе с семьей, либо любую другую меру. "Также Бельтюков добавил, что он суперсварщик", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Бельтюков состоит на учете у психиатра. Две недели назад у него диагностировали пограничное расстройство личности, сообщает "Дождь". После этого Бельтюков принимал антидепрессанты.

Как следует из базы должников на сайте ФССП, Бельтюков должен 217 745 рублей по кредитам в Архангельской области, а у его супруги также есть кредиты и долги за коммунальные услуги, пишет dp.ru. В 2007 году, когда он работал строителем, Бельтюков оказался в первой городской больнице: он выпил и вспорол себе живот ножом.