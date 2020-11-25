Канделаки получила штраф за не заданный вопрос об избиении Кашина в интервью с Турчаком на RTVi

Vitaliy Ragulin / wikimedia.org По словам Шнурова, вопрос о покушении "был записан", но Канделаки его по каким-то причинам не задала. "Видимо, посчитала, что это не так интересно, потому что было десять лет назад", - прокомментировал генпродюсер в эфире "Дождя"

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров оштрафовал ведущую канала Тину Канделаки, не задавшую вопрос об избиении журналиста Олега Кашина в ходе интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком, которого Кашин считает причастным к нападению.

По словам Шнурова, вопрос о покушении "был записан", но Канделаки его по каким-то причинам не задала. "Видимо, посчитала, что это не так интересно, потому что было десять лет назад", - прокомментировал генпродюсер в эфире "Дождя". При этом он отметил, что его данная тема "не трогает" так, как журналистов.

"Меня фамилия Турчака не трогает. Мне не становится от этого никак. Я понимаю, есть такой Турчак. Я понимаю, какой пост он сейчас занимает. Я понимаю, что можно взять у него интервью. Если бы я этого не сделал, то было бы хуже", - сказал Шнуров. Он отметил, что сам задал бы политику вопрос о Кашине, если бы брал у него интервью. По мнению Шнурова, интервью Канделаки - "неуспех", и строить его надо было по-другому.

Размер штрафа он назвать отказался. Между тем "Правозащита Открытки" отмечает, что Трудовой кодекс не предусматривает дисциплинарного взыскания в виде штрафа. "Работодатель не вправе "наказывать" работников не предусмотренными федеральными законами способами", - говорится в Telegram-канале проекта.

Канделаки в разговоре с РБК назвала назначенный ей штраф "классическим примером цензуры" и заявила, что категорически против указаний касательно задаваемых на интервью вопросов. "Журналист сам должен принимать решение, какие вопросы он задает, и нести за них ответственность", - сказала ведущая, выразив при этом готовность "платить за свои убеждения".

Интервью с Турчаком вышло на RTVi 29 октября. Фамилия Кашина в нем все-таки прозвучала, но не в контексте нападения на него. Обсуждая внесенный в Госдуму законопроект Турчака и Александра Хинштейна об усилении ответственности чиновников за оскорбление людей в СМИ, Канделаки спросила, привлекут ли в таком случае к ответственности лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который "все время кричит в Госдуме о том, что "Единая Россия" - партия жуликов и воров", или Алексея Навального, который и ввел в обиход это выражение.

Турчак ответил, что к Жириновскому "все привыкли", и "очень много исков, которые единороссы подавали по заявлениям товарища Навального, выигрывались". После этого Канделаки спросила собеседника о Кашине: "Смотрите, я сейчас пока вопрос задам, а потом про штрафы скажу, потому что я эту систему изучала. То есть условно все знают историю Кашина, который вас оскорбил... То есть будь этот закон тогда действующим, вы бы просто подали в суд?" В ответ Турчак сказал, что допускает такой вариант.

После выхода этого интервью RTVi покинули диджитал-директор Максим Семеляк, колумнист Юрий Сапрыкин и кинокритик Зинаида Пронченко. Сапрыкин сказал "Открытым медиа", что единственным его мотивом для написания текстов каналу была поддержка Семеляка. "Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы", - пояснил он. Пронченко, объявляя о своем уходе с RTVi, написала в Facebook, что Турчак - "это не фамилия, это стоп-слово".