В этот раз внимание журналистов привлекла некая Светлана Кривоногих, в начале нулевых неожиданно ставшая акционером банка "Россия", который СМИ называют "личным" банком президента

proekt.media / YouTube В 2014 году, сразу после присоединения Крыма, банк попал под санкции из-за близости к Путину. Но президент тут же поддержал его, пообещав, что откроет в нем счет и будет хранить там зарплату

ЕршовКВН / Wikimedia Commons

Портал "Проект" продолжает публикацию расследований, связанные с окружением президента России Владимира Путина. В этот раз внимание журналистов привлекла некая Светлана Кривоногих, в начале нулевых неожиданно ставшая акционером банка "Россия", который СМИ называют "личным" банком президента. По слухам, она долгое время была связана личными отношениями с Путиным.

В начале нулевых люди из близкого круга президента стали собственниками квартир в жилом комплексе на 2-й Березовой аллее в Санкт-Петербурге. Эти квартиры "предлагались только среди знакомых", и в числе собственников оказались спарринг-партнеры Путина по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи президента по дачному кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов и еще ряд людей, связанных с президентом.

Еще одним участником товарищества стала некая Светлана Кривоногих, о которой ничего не знают даже двое ее соседей по дому на Каменном острове. Детство она провела в коммуналке на Гороховой улице, и до поры до времени не была ничем примечательна. Однако к 2000 году, получив диплом в университете экономики и финансов, она покинула коммуналку и стала собственницей элитного жилья в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей.

Двое соседей по Гороховой на вопрос об источниках неожиданного богатства сообщили, что у Светланы в 90-х появился обеспеченный мужчина из числа правительственных чиновников.

В начале нулевых Светлана оказалась акционером сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк "Россия". В те же годы банк, до 2000 года работавший исключительно на Северо-Западе, приобрел массу активов "Газпрома": ему принадлежит имущество страховой группы "Согаз" и управляющей компании "Лидер", через которую "Россия" стала совладельцем Газпромбанка и пенсионного фонда "Газфонд".

В 2014 году, сразу после присоединения Крыма, банк попал под санкции из-за близости к Путину. Но президент тут же поддержал его, пообещав, что откроет в нем счет и будет хранить там зарплату. По мнению журналистов, все акционеры банка так или иначе связаны с президентом, а его "серым кардиналом" является именно Светлана Кривоногих.

Так, ей принадлежит любимый президентом горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области, а также досуговый "Ленинград центр" в Таврическом саду Петербурга, где проходят выставки и спектакли. В 2004 году Кривоногих купила огромную квартиру на Каменном острове у компании, связанной с тем же банком "Россия", а ректор Горного университета Владимир Литвиненко, под чьим руководством Владимир Путин защитил диссертацию, помог матери женщины получить собственную квартиру на Васильевском острове.

Еще одним благодетелем стал ныне покойный собственник "Балтийской медиа-группы" Олег Руднов, семья которого выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента. В 2006 году Руднов-старший купил 200-метровую квартиру и нежилое помещение в самом начале Большой Морской улицы, рядом с выходом на Дворцовую площадь. Оба объекта приблизительно в 2008 году достались Кривоногих, причем в нежилом помещении она открыла ресторан "Холст масло". А друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин перевел управляющей компании "Игоры" два займа на сумму около 200 млн рублей под 1% годовых. Все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные "Проектом", можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $100 млн.

Пресса пишет про Кривоногих лишь мельком, воспринимая ее как лицо, приближенное к Юрию Ковальчуку, которому формально принадлежат и почти 40% акций банка "Россия". Однако, по данным "Проекта", между 1999 и 2000 годами Кривоногих часто сопровождала президента в рейсах между двумя столицами: их знакомство началось еще в 90-е годы, и продолжилось в начале нулевых, однако ближе к концу прошлого десятилетия эти отношения завершились.

Известно, что у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году: ее отец в документах не указан, но известно отчество - Владимировна. По данным "Проекта", она "феноменально" похожа на Путина. Елизавета Кривоногих живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. После того, как портал обратился с вопросами к Светлане Кривоногих, ее дочь удалила большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о Светлане Кривоногих. "Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос Bloomberg о расследовании "Проекта" (цитата по "Медузе").