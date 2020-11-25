Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Хабаровские депутаты передумали выходить из ЛДПР после разговора с сестрой Фургала и Дегтяревым

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Депутаты городской думы Хабаровска от ЛДПР, заявившие в начале недели о выходе из партии, передумали сдавать партбилеты. Как пишет "Интерфакс", со ссылкой на председателя думы Михаила Сидорова, к нему обратилась сестра бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, и, посоветовавшись с ней, 17 депутатов решили не выходить из партии.

Помимо сестры Фургала, на депутатов повлияла беседа с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который является координатором ЛДПР в регионе. "Я разговаривал, мои коллеги тоже разговаривали, да, действительно, проблема, которая была обозначена, она имеет место быть. Во всяком случае, так сказал врио губернатора и дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена", - отметил Сидоров.

23 ноября сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, включая спикера, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". "У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии", - объяснил тогда Сидоров.

Теперь же он заявил РИА "Новости", что изначально он и его товарищи не планировали обнародовать информацию о выходе из партии. "Грубо говоря, нас немножечко подвели наши товарищи… В итоге пришлось комментировать. Да, может, мы и потеряли репутацию, зато оставили свое честное имя на 100%. И благодаря нашим этим действиям нас услышали, сказали: "Все, поняли! Мы не лезем, сами принимайте решения", - добавил Сидоров.

По словам собеседника агентства, на встрече с Михаилом Дегтяревым были достигнуты договоренности, согласно которым реготделение будет в меньшей степени контролировать деятельность фракции ЛДПР в гордуме. "А мы сделали свой шаг - образно выражаясь, забрали свои заявления: де-факто - нет, а де-юре это состоялось. Все мы надеемся и уверены, что договоренности будут соблюдены", - отметил Сидоров.